Milano, 14 Novembre 2018 – Campari, l’iconico aperitivo italiano, annuncia il ritorno di Campari Red Diaries 2019 con Entering Red, un cortometraggio enigmatico caratterizzato dalla presenza di un’attrice hollywoodiana attualmente molto in auge e un regista italiano pluripremiato di grande talento. Gli spettatori saranno condotti in un viaggio inaspettato alla scoperta del mondo Campari, ricco di mistero e fascino. Seguendo la filosofia di Campari per cui “ogni cocktail racconta una storia”, Entering Red non solo racconta una vicenda intrigante, ma è anche un’ode al celebre Negroni, cocktail simbolo di Campari, che nel 2019 festeggia il suo centenario.

Interpretato dall’attrice di fama internazionale Ana de Armas (Blade Runner 2049) e dall’attore italiano Lorenzo Richelmy, Entering Red è diretto da Matteo Garrone, due volte vincitore del Grand Prix al Festival di Cannes e quest’anno designato a rappresentare l’Italia nella corsa all’Oscar con Dogman. Il nuovo cortometraggio sarà il perno di una più ampia campagna di comunicazione integrata che sarà implementata nel corso del 2019.

Da sempre legato in modo indissolubile al mondo del cinema, nonché main sponsor della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Campari scrive così un nuovo affascinante capitolo del suo lungo percorso nell’ambito dell’utilizzo del mezzo cinematografico come veicolo di comunicazione per raccontare storie.

Entering Red narra una storia di suspense e intrigo in cui gli spettatori fanno la conoscenza di Ana, interpretata dall’omonima Ana de Armas, che esplora con curiosità la carismatica Milano attraverso l’accattivante punto di vista di Campari.

A rendere ancor più intensa l’esperienza cinematografica è il talento di Matteo Garrone, che crea un corto in cui il pubblico “si immerge nel rosso” insieme ad Ana, scoprendo il mondo eclettico e affascinante di Campari e avventurandosi nella città natale dell’aperitivo rosso per eccellenza.

De Armas ritrae alla perfezione l’evoluzione del personaggio, seguendo gli indizi scarlatti con cui una Milano ricca di fascino si lascia scoprire.

Quest’anno il cast prevede inoltre i cameo di una crew di influencer internazionali e dei “Red Hands” di Campari, sei dei migliori bartender del mondo: a rappresentare l’Italia Tommaso Cecca, Bar Manager del Camparino in Galleria. Nel cortometraggio è prevista anche la partecipazione di un altro giovane attore italiano, Cristiano Caccamo che accompagnerà Campari nella comunicazione del progetto Red Diaries 2019 in Italia.

La protagonista del film Ana de Armas commenta: “Recitare nel cortometraggio Entering Red rappresenta per me un grandissimo onore e, allo stesso modo, è un grande privilegio lavorare con l’acclamato regista Matteo Garrone. Mi è piaciuto molto interpretare il ruolo della protagonista, che intraprende con passione e curiosità un proprio viaggio di scoperta personale nella bellissima Milano”.

Il regista del cortometraggio Matteo Garrone commenta: “Il film di quest’anno propone un viaggio alla scoperta di Campari. Per me è stato un onore ma anche una sfida e una responsabilità, soprattutto in un anno così importante per il marchio, che festeggia due icone di italianità riconosciute in tutto il mondo. Il Negroni non può esistere senza Campari, quindi per raccontarne la storia, non c’è stato modo migliore che entrare nel drink rosso dal gusto dolceamaro tornando nel luogo dove tutto ebbe inizio”.

Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer di Campari Group, aggiunge: “I nostri cocktail non sono semplici drink: ciascuno racconta una storia. Quest’anno vogliamo celebrare il Negroni. Nel 2019, anno del suo centenario, Campari Red Diaries farà vivere il cocktail sullo schermo accompagnando gli spettatori in un viaggio dentro il rosso. Il celebre drink, di cui Campari è un elemento fondamentale, ha una grande tradizione e sarà una sorpresa vederlo prendere vita grazie allo spiccato talento di Ana de Armas e Matteo Garrone, ma anche dei bartender e dei sostenitori di Campari di tutto il mondo”.

La première e il red-carpet di Entering Red si terranno nella città natale di Campari, Milano, il 5 febbraio 2019, in concomitanza con il lancio digitale in tutto il mondo. Il cortometraggio sarà disponibile sul canale ufficiale YouTube di Campari. Per maggiori informazioni, è possibile seguire i canali di Campari sui social network – @campariofficial e @campari.it