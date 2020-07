IFC Films ha diffuso in rete il primo trailer di, biopic incentrato su Nikola Tesla (interpretato nel lungometraggio da) diretto da(che ha curato anche la sceneggiatura).

Nel cast troviamo anche Eve Hewson, Hannah Gross e Kyle MacLachlan. Il film sarà disponibile in VOD e nelle sale americane dal 21 agosto.

Dalla sinossi: “Brillante e visionario Nikola Tesla (Hawke) combatte una battaglia tutta in salita per portare a compimento il suo rivoluzionario sistema elettrico, affrontando sfide più spinose con il suo nuovo sistema per l’energia wireless. Il film mostra le inquiete interazioni tra il suo collega inventore Thomas Edison (Kyle MacLachlan) e il suo mecenate George Westinghouse (Jim Gaffigan)”.

Di recente abbiamo visto Ethan Hawke in titoli come Le Verità, The Kid, Rapina a Stoccolma, Le Ultime 24 Ore, Juliet, Naked – Tutta un’altra musica, First Reformed – La creazione a rischio e in Valerian e la Città dei Mille Pianeti.

Il regista Michael Almereyda è invece conosciuto per aver diretto film come Hamlet 2000 e Marjorie Prime.

