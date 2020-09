Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

ha partecipato come ospite allo show di. Show che, malgrado l’impossibilità di essere fatto in presenza a causa della pandemia del nuovo Coronavirus, continua comunque a regalare perle e sketch degni di nota.

La star di Trainspotting, Moulin Rouge! e la Trilogia Prequel di Star Wars ha difatti accettato di registrare “un epico stunt” motociclistico per il programma di Fallon. Le virgolette si devono al fatto che, come avrete modo di constatare con i vostri stessi occhi, si tratta di una performance decisamente meno pericolosa di quella recentemente fatta da Tom Cruise per le riprese di Mission: Impossible 7 (e che potete vedere, o rivedere, in questa pagina).

Potete trovare il video nella parte superiore di questa pagina.

Qua sotto trovate anche il secondo “siparietto” della serata dal titolo “Motorcycle Term, Scottish Slang or Star Wars Word” (Termine motociclistico, Dialetto scozzese o parola di Star Wars) durante il quale Ewan McGregor e Jimmy Fallon si sono sfidati a indovinare se le parole che si proponevano a turno fossero… dei termini motociclistici, del dialetto scozzese o di Star Wars:

Restando in tema Star wars, nel corso di una recente intervista, Ewan McGregor ha confermato alcuni dettagli sulla serie tv di Obi-Wan Kenobi di Disney+. L’attore, che riprenderà il ruolo avuto nella trilogia prequel di Star Wars, ha confermato che si tratterà di una miniserie e che le riprese inizieranno la prossima primavera. In realtà lo stesso attore ha lasciato la porta aperta ad una potenziale seconda stagione:

Inizieremo la primavera del prossimo anno, sono molto emozionato, credo che sarà fantastica. Non ci sono discussioni sulla seconda stagione, e da quel che ho capito sarà una miniserie. Ma vedremo, chi lo sa?

Cosa ne pensate di questo sketch e di questo “pericolossisimo stunt” effettuato da Ewan McGregor durante lo show di Jimmy Fallon? Ditecelo nei commenti!