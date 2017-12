Dal 13 dicembresarà disponibile in home video: l’adrenalinico thriller di David Leitch prodotto e interpretato da Charlize Theron uscirà in DVD, Blu-Ray Disc e 4K Ultra HD grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Per l’occasione, noi di BadTaste.it vi proponiamo un estratto dei contenuti speciali dedicato alla protagonista Lorraine Broughton. Potete vederlo qui sopra!

Incastrata durante una missione nella Germania dell’Est a cui aveva preso parte per raccogliere informazioni rubate, l’inafferrabile agente segreto Charlize Theron (Mad Max: Fury Road, Fast and Furious 8) scatena un arsenale mortale di abilità in ATOMICA BIONDA, l’adrenalico e stiloso spy thriller in arrivo in DVD, Blu-ray™ e 4K Ultra HD dal 13 dicembre 2017 con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Il film esplosivo, adattamento della graphic novel The Coldest City di Antony Johnson, è ambientato alla fine degli anni ’80 e accende gli spettatori con una fuga dalla posta in gioco molto alta, con Charlize Theron che prova a fuggire da Berlino. I prodotti home video di ATOMICA BIONDA includono fantastici contenuti extra tra cui interviste con il cast, i filmmaker, gli stuntmen, i coordinatori delle scene di lotta e in più featurette dietro-le-quinte che mostrano agli spettatori il making of delle intense scene di lotta del film.