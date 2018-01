È disponibile da qualche giorno in home video(American Made), il film di Doug Liman con Tom Cruise, tratto dalla storia vera di Barry Seal, pilota truffaldino che riuscì a lavorare per la CIA, la Casa Bianca e… Pablo Escobar.

Nel film targato Universal Pictures, Tom Cruise torna a essere diretto da Doug Liman dopo Edge of Tomorrow – Senza Domani. La pellicola racconta le tanto incredibili quanto vere peripezie di Barry Seal, pilota truffaldino che si è ritrovato inaspettatamente reclutato dalla CIA per guidare sotto copertura una delle più importanti operazioni della storia degli Stati Uniti.

Nella parte superiore di questa pagina, potete trovare un estratto esclusivo dagli extra dedicato al personaggio interpretato da da Domhnall Gleeson, che recentemente abbiamo ritrovato anche in Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

A seguire, riproponiamo tutti i dettagli delle release home video.

TOM CRUISE IN UN’ENTUSIASMANTE IMPRESA BASATA SU UNA STORIA VERA

BARRY SEAL – UNA STORIA AMERICANA

DISPONIBILE IN DVD, BLU-RAY™ E 4K ULTRA HD DA DOMANI CON

UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT ITALIA

Universal Pictures Home Entertainment presenta BARRY SEAL – UNA STORIA AMERICANA, l’avventura internazionale basata sulle irriverenti (e reali) prodezze di un pilota imbroglione reclutato dalla CIA per condurre una delle più grandi operazioni sotto copertura degli Stati Uniti. Definito “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes e dal divertimento esplosivo assicurato, il film sarà disponibile in DVD, BLU-RAY™ E 4K ULTRA HD a partire da domani.

Barry Seal, un pilota della TWA, viene reclutato dalla CIA per perlustrare alcune zone dell’America centrale e fare rapporto sulla fiorente minaccia comunista, improvvisamente si ritrova a capo di una delle più grandi operazioni segrete della CIA nella storia degli Stati Uniti. L’operazione clandestina conosciuta come lo scandalo Iran-Contras fu la causa della nascita del cartello di Medellin e fece quasi crollare la Casa Bianca di Reagan.

Con oltre 30 minuti di bonus extra, BARRY SEAL – UNA STORIA AMERICANA porterà lo spettatore dietro le quinte del film con imperdibili contenuti speciali come il making-of, le scene eliminate, la storia del vero Barry Seal e molto altro.

Tom Cruise (Top Gun, Mission: Impossible, Jerry Maguire) ritorna a lavorare con il regista di Edge of Tomorroww – Senza domani, Doug Liman (The Bourne Identity, Mr. and Mrs. Smith) nel ruolo di Barry Seal, un pilota americano che divenne un narcotrafficante per la CIA negli anni ’80. BARRY SEAL – UNA STORIA AMERICANA ha tra gli interpreti Domhnall Gleeson (Ex Machina), Sarah Wright Olsen (Una note in giallo), Jesse Plemons (Black Mass) e Caleb Landry Jones (Antiviral). Il film è prodotto da Imagine Entertainment, dal produttore premio Oscar Brian Grazer (A Beautiful Mind), da Brian Oliver (Black Swan) e Tyler Thompson (Everest) di Cross Creek Pictures, da Doug Davison (The Departed) e Kim Roth (Inside Man) di Quadrant Pictures e ha una sceneggiatura scritta da Gary Spinelli (Stash House).

CONTENUTI EXTRA NEL BLU-RAY ™ :

Scene eliminate

Narratore Americano

Cruise e Liman: una conversazione

Sulle ali

Il making-of di Barry Seal – Una Storia Americana

Volando in alto

Il vero Barry Seal

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD:

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 50 minuti ca.

Audio: Inglese DTS Headphone:X; Inglese, Tedesco DTS:X; Italiano DTS Ditigal Surround 5.1

Video: 2160p UHD HDR10 Widescreen 1.85:1

Sottotitoli: Italiano, Inglese non udenti, Tedesco, Turco

Contenuti Speciali: I contenuti speciali sono presenti sul disco Blu-ray incluso nella confezione

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 50 minuti ca.

Audio: Inglese DTS Headphone:X; Inglese, Tedesco DTS:X; Italiano, Francese, Spagnolo DTS Digital Surround 5.1

Video: 1080i/p High-Definition Widescreen 1.85:1

Sottotitoli: Italiano, Spagnolo, Tedesco, Inglese n/u, Francese, Portoghese, Danese, Olandese, Svedese, Norvegese, Finlandese

Contenuti Speciali: · Scene eliminate · Narratore Americano · Cruise e Liman: una conversazione · Sulle ali · Il making-of di Barry Seal – Una Storia Americana · Volando in alto · Il vero Barry Seal

INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 50 minuti ca.

Audio: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco – Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese non udenti, Francese, Tedesco, Danese, Finlandese, Norvegese, Svedese, Olandese, Islandese, Arabo, Turco, Hindi

Contenuti Speciali: · Scene eliminate · Narratore Americano · Cruise e Liman: una conversazione · Sulle ali · Il making-of di Barry Seal – Una Storia Americana · Volando in alto · Il vero Barry Seal