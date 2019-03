Dopo Paolo Genovese Walter Fasano (montatore di), Roberto De Paolis (regista di Cuori Puri), Luca Miniero Luca Argentero , i Fratelli D’Innocenzo ha avuto il piacere di videochiacchierare per più dicon, proiettata a livelli di stardom internazionale dal successo della serie, accanto anel sagace thriller notturno al femminileper la regia di

Appena 20 anni e già con le idee molto chiare su percezione del ruolo di attrice, erotismo e possibili nuove strade da intraprendere nel futuro.

La videointervista si concentra sul thriller di Lucibello in cui la nostra ospite condivide lo schermo con Barbora Bobulova dentro una storia notturna di violenza maschile, psicologica e fisica. Non si può dire che non sia una pellicola dannatamente attuale. Impossibile non affrontare anche il discorso Baby, con Benedetta attualmente impegnata nella realizzazione della seconda stagione della controversa stagione targata Netflix.

Video a cura di Paolo Carabetta, montaggio di Mirko D’Alessio.