, la pellicola campione di incassi vincitrice di quattro premi Oscar tra cui quello per il Miglior Attore andato a, è disponibile da oggi in 4K Ultra Hd e Blu-Ray!

Grazie alla 20th Century Fox vi mostriamo una featurette in esclusiva dedicata alla scena del Live Aid che trovate nella parte superiore della pagina.

E ricordate: la versione integrale dell’esibizione al Live Aid è disponibile solo nelle edizioni su sopporto fisico!

Qua sotto tutti i dettagli sulle varie edizioni disponibili.

Rivivi tutte le emozioni di BOHEMIAN RHAPSODY

con nuove performance musicali mai viste prima.

Il biopic musicale n.1 di sempre, vincitore di due Golden Globe®, premiato ai SAG Awards e nominato a cinque premi Oscar®.

BOHEMIAN RHAPSODY

arriva negli STORE DIGITALI dal 14 marzo

e in BLU-RAYTM, 4K ULTRA HD™ e DVD dal 28 marzo con la performance musicale completa del “Live Aid” mai vista al cinema.

Milano, 31 gennaio 2019 – Bohemian Rhapsody celebra l’iconica ed emozionante musica dei Queen e di Freddie Mercury con il biopic musicale che ha incassato di più nella storia. Il film che ha guadagnato di più ai botteghini italiani nel 2018 arriva finalmente negli Store Digitali dal 14 marzo e in Blu-rayTM, 4K Ultra HDTM e DVD dal 28 marzo.

I Preordini di BOHEMIAN RHAPSODY sono già disponibili in formato Digitale su iTunes e in Blu-rayTM, 4K Ultra HDTM e DVD su Amazon (vedi in calce alla pagina)

I Fan possono rivivere la storia della band e il making of di “ Bohemian Rhapsody”, la canzone più ascoltata in streaming del 20° secolo e di altri amati brani come “We Will Rock You”, “Somebody to Love”, “We are the Champions” e tanti ancora, per un viaggio musicale che fa cantare, ballare, ridere e commuovere.

Vincitore di due Golden Globe® come Miglior Film Drammatico e Miglior Attore Drammatico (Rami Malek), premiato ai SAG Awards per il Miglior Attore Protagonista (Malek) e nominato agli Oscar® 2019 come Miglior Film, Miglior Attore Protagonista (Rami Malek), Miglior Montaggio, Miglior Sonoro e Miglior Montaggio Sonoro, Bohemian Rhapsody ha conquistato i cuori dei fan in tutto il mondo.

Il film è una coinvolgente celebrazione dei Queen, della loro musica e del loro straordinario cantante Freddie Mercury (Malek) che ha sfidato gli stereotipi e le convenzioni, diventando uno dei più amati performer di sempre. La pellicola ripercorre la rapidissima ascesa dei Queen, il loro sound rivoluzionario e la carriera solista di Freddie, seguiti dalla reunion della band e una delle più grandi performance nella storia del rock.

Per la prima volta i fan possono vivere un’esperienza unica del film della durata di 22 minuti: la performance integrale del “Live Aid”, che ricrea l’evento originale del 1985, con l’aggiunta di due canzoni (“Crazy Little Thing Called Love” and “We Will Rock You”) mai viste al cinema.

Inoltre, in Digitale, in Blu-rayTM e in 4K Ultra HDTM sono inclusi ulteriori ed emozionanti Contenuti Speciali per uno sguardo al dietro le quinte del film insieme ai Queen, al cast e al team creativo.

CONTENUTI SPECIALI formati Digitale, Blu-ray™ e 4K Ultra HD™:

La performance completa del Live Aid nel film mai vista al cinema (disponibile in 4K Ultra HD™ HDR nel formato 4K Ultra HD™.)

Rami Malek: impersonare Freddie

Il look e il sound dei Queen

Ricreare il Live Aid

CONTENUTI SPECIALI formato DVD

La performance completa del Live Aid mai vista al cinema

Per i più appassionati sono disponibili anche due versioni da collezione in Blu-ray e DVD: la Booklet Edition che include 2 Dischi e il libro sul film; e la versione STEELBOOK con un prezioso packaging.

La Colonna Sonora di “Bohemian Rhapsody” è già disponibile su CD e sarà distribuita da Universal Music anche in Doppio Vinile dall’8 febbraio 2019. Composta da 22 tracce e prodotta da Brian May e Roger Taylor, contiene una selezione delle migliori registrazioni in studio dei Queen, nuove versioni dei loro classici, le inedite e storiche performance al Live Aid del 1985 ed altri rari brani dal vivo.