arriverà il 17 aprile Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HDCon Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Ill prequel/spin-off di Transformers diretto da Travis Knight sarà disponibile in home video con oltre 60 minuti di contenuti speciali esclusivi nei formati Blu-ray. Tra questi, un corto animato inedito, scene eliminate ed estese che non erano incluse nella versione al cinema, tra cui l’inizio originale del film; ci saranno fuori-onda esilaranti e potrete vedere i robot Transformers G1 (Generation 1) su Cybertron attraverso gli occhi di Bumblebee con l’emozionante Visione Bee.

Qui in alto potete ammirare un estratto dagli extra incentrato sulla realizzazione dell’emozionante terzo atto.

A seguire, una ricapitolazione dei contenuti speciali:

CONTENUTI BONUS ESCLUSIVI NEI FORMATI 4K ULTRA HD E BLU-RAY:

Portare Bumblebee sul grande schermo

Scene tagliate ed estese

Visione Bee: i robot Transformers di Cybertron

E molto altro!

CONTENUTI BONUS NEL FORMATO DVD:

Portare Bumblebee sul grande schermo

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-rayTM e il Blu-rayTM. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-rayTM, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.

• 4K Ultra HD è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale.

• Blu-rayTM sfodera il potere della tua TV HD e si dimostra il modo migliore per vedere i film a casa, con la risoluzione di 6 volte superiore rispetto al DVD, extra esclusivi e un sonoro in modalità surround, come al cinema.

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD

Genere: Azione, Fantasy

Dischi: 2

Durata: 1 ora e 54 minuti ca.

Video: 1.78:1 Widescreen UHD

Audio: Inglese Dolby Atmos / Italiano, Descrizione Audio Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese, Ceco, Ungherese, Polacco, Russo, Tailandese, Turco Dolby Digital 5.1 Surround

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese Per Non Udenti, Arabo, Malese, Cantonese, Mandarino, Ceco, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, Islandese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Spagnolo, Svedese, Turco, Tailandese

Contenuti Speciali: • Portare Bumblebee sul grande schermo • Scene tagliate ed estese • Visione Bee • E molto altro!

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Azione, Fantasy

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 54 minuti ca.

Video: 1.78:1 Widescreen

Audio: Inglese Dolby Atmos / Italiano, Descrizione Audio Inglese, Francese, Portoghese, Spagnolo Dolby Digital 5.1 Surround

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese Per Non Udenti, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese

Contenuti Speciali: • Portare Bumblebee sul grande schermo • Scene tagliate ed estese • Visione Bee • E molto altro!

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Azione, Fantasy

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 54 minuti ca.

Video: Anamorphic Widescreen 1.78:1

Audio: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo Dolby Surround

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Spagnolo, Norvegese, Svedese

Contenuti Speciali: Portare Bumblebee sul grande schermo

La sinossi del film:

L’anno è il 1987, Bumblebee in fuga si nasconde in uno sfasciacarrozze in una piccola cittadina sulla costa californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), quasi diciottenne, sta cercando il suo posto nel mondo quando trova Bumblebee, rotto e segnato dalla battaglia. Quando Charlie lo risveglia, scopre rapidamente che non si tratta del classico maggiolino giallo Volksvagen…

A produrre la pellicola Lorenzo di Bonaventura e Michael Bay, assieme a Chris Brigham, con Steven Spielberg, Brian Goldner e Mark Vahradian come produttori esecutivi.

Nel cast Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow, e Grace Dzienny.