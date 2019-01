Dopo Paolo Genovese Walter Fasano (montatore di), Roberto De Paolis (regista di), Luca Miniero Luca Argentero , i Fratelli D’Innocenzo ha avuto il piacere di videochiacchierare per più di un’ora con, il quale è stato così gentile da invitarci a chiacchierare con lui nella sua magione bissando la trasferta del format come nel caso di

Siamo partiti da Amici Come Prima, commedia del Natale 2018 in cui è tornato a recitare insieme a Massimo Boldi, e poi come al solito siamo andati di qua e di là nella sconfinata filmografia e carriera di un artista poliedrico come De Sica tra musica e cinema.

La videointervista si concentra sul suo ultimo film da attore ma si apre al futuro tra mille aneddoti legati al passato con protagonisti Dionne Warwick, Alberto Sordi, Vincent Price, Dino De Laurentiis, il geniale papà Vittorio e il promettente figlio regista Brando.

Video a cura di Paolo Carabetta, montaggio di Mirko D’Alessio.