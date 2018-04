Dallo scorso 26 aprile è disponibile in edizione home video, l’apprezzato lungometraggio animato targato Pixar arrivato nelle nostre sale lo scorso anno e vincitore del premio Oscar per il Miglior Film d’Animazione.

Nella parte superiore di questa pagina potete ammirare una featurette esclusiva tratta dai contenuti extra.

Il filmato è dedicato alla realizzazione degli sgargianti costumi dei personaggi del film.

A seguire potete invece trovare tutti i dettagli circa le varie edizioni home video del film disponibili in commercio.

DIRETTAMENTE DALLA TERRA DELL’ ALIDILA’

ARRIVA IN HOME VIDEO DAL 26 APRILE

Disponibile nelle versioni Blu-Ray 3D, Blu-Ray, DVD e Steelbook, arricchite da numerosi contenuti speciali

Milano, 18 aprile – Il lungometraggio d’animazione Disney•Pixar Coco – recente vincitore di due premi Oscar come Migliore Film d’Animazione e per la Miglior Canzone – arriva finalmente in home video nei migliori negozi dal 26 aprile, in Blu-Ray 3D, Blu-Ray, DVD e nella preziosa versione con copertina in metallo Steelbook.

Coco, diretto da Lee Unkich, co-diretto da Adrian Molina e prodotto da Darla K. Anderson, è ambientato in Messico e racconta la storia di Miguel, un aspirante cantante e chitarrista autodidatta che sogna di diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz. Tuttavia da generazioni la musica è severamente proibita nella sua famiglia e Miguel si vede costretto a scegliere tra la propria passione e l’amore per i suoi cari. Scoprirà invece di essere profondamente legato alle radici e alle tradizioni dei suoi antenati e capirà che per conoscere se stessi è importante seguire le orme di chi ci ha preceduto. Miguel avrà il privilegio di incontrare di persona i propri antenati nella coloratissima Terra dell’Aldilà, tra musica e grandi emozioni.

La versione italiana è impreziosita da un cast di voci d’eccezione: la produttrice discografica e volto televisivo Mara Maionchi presta la propria voce a Mamá Coco, l’amata bisnonna con cui Miguel condivide le proprie avventure quotidiane e che dà il titolo al film; l’attrice Valentina Lodovini è l’amorevole Mamá che incoraggia suo figlio Miguel ad abbracciare le tradizioni familiari; infine nella Terra dell’Aldilà Miguel incontra Tía Victoria, con la voce dell’attrice e cantante Matilda De Angelis. Il giovane Michele Bravi, invece, interpreta il brano nei titoli di coda “Ricordami (Solo)”, versione in italiano del brano originale “Remember Me”.

La versione home video Blu-Ray 3D e Blu-Ray di Coco è arricchita da moltissimi contenuti speciali: Benvenuti alla Fiesta è un approfondimento musicale sugli scheletri che rendono così affascinante la Terra dell’Aldilà; in Mi Familia si mostra come è nato l’albero genealogico dei Rivera; in Dante si racconta come è stato creato il cagnolino di Miguel, ispirato alla razza messicana di Xoloitzcuintli o “Xolo”; in Come Disegnare uno Scheletro l’artista Pixar Daniel Arriaga offre una lezione su come creare facilmente uno scheletro utilizzando semplici forme; infine il Commento del Regista Lee Unkrich, insieme al co-regista Adrian Molina e alla produttrice Darla K. Anderson, svelerà interessanti retroscena.

A impreziosire ulteriormente la versione Steelbook, un intero disco di contenuti speciali che comprende: Migliaia di Immagini al Giorno, un coinvolgente diario di viaggio attraverso il Messico durante la festa del Día de los Muertos; il documentario La Musica di “Coco” in cui alcuni musicisti raccontano la tradizione musicale messicana; La Terra dei Nostri Antenati dove gli artisti Pixar ricostruiscono l’architettura delle diverse epoche della storia messicana mostrando come è stata creata la Terra dell’Alidilà; l’approfondimento La Moda nel Corso dei Secoli racconta come sono cambiati i costumi messicani a seconda del periodo storico. La Vera Chitarra è un’ode poetica all’artigianato e spiega come è stata progettata la maestosa chitarra che conduce Miguel nel suo viaggio attraverso la Terra dell’Alidilà; Il Cammino verso Pixar: “Coco” contiene le storie personali della troupe cinematografica in sintonia con i temi del film; Come Realizzare un Papel Picado dà voce all’artista Pixar Ana Ramírez González che spiega come creare un tradizionale Papel Picado; il montaggio Un Poco “Coco” utilizzato per promuovere il film. Infine la possibilità di avventurarsi in inedite Scene Eliminate come quella sul Día de los Muertos o l’esibizione musicale della famiglia Rivera e i trailer del film tra cui anche Il Pranzo di Dante.

Miguel e la famiglia Rivera arriveranno in home video in Blu-Ray 3D, Blu-Ray, DVD e nella versione con copertina in metallo Steelbook dal 26 aprile.