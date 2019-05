È disponibile da oggi in edizione Home Video, il terzo e ultimo capitolo della saga cinematografica firmata DreamWorks Animation.

Per l’occasione, vi presentiamo in esclusiva un estratto dei contenuti speciali del film che potete vedere direttamente qui sopra!

Il film si presenta in Home Video in varie edizioni: DVD, Blu-Ray Disc, Blu-Ray 3D + Blu-Ray Disc, Blu-Ray 4K UHD + Blu-Ray Disc, oltre che in due cofanetti Blu-Ray e DVD con l’intera trilogia.

I contenuti speciali:

Inizio alternativo del film

Due corti DreamWorks: Bilby e Bird Karma

Scene eliminate

Le cronache della pecora drago

Un branco di Draghi

Epico furfante

L’intera trilogia di Astrid in 60 secondi

Benvenuti nella Nuova Berk

Commento al film

E molto altro!

A seguire, la sinossi del film:

Quella che era iniziata come un’improbabile amicizia tra un vichingo adolescente e un temibile drago della razza Furia Buia è diventato una epica trilogia che ne racconta le vite. In questo prossimo capitolo, Hiccup e Sdentato scopriranno finalmente i loro veri destini: il capo villaggio sarà il governatore di Berk al fianco di Astrid, e il drago sarà invece capo della sua specie. Mentre entrambi si avviano verso il loro glorioso futuro, la loro amicizia verrà messa a dura prova quando si troveranno a dover fronteggiare la minaccia più oscura di sempre, insieme all’entrata in scena di un drago Furia Buia femmina.

Diretto da Dean DeBlois, Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto ha un cast vocale composto da Jay Baruchel, T.J. Miller, Cate Blanchett, Gerard Butler, Kristen Wiig, Kit Harington, Jonah Hill, America Ferrera, F. Murray Abraham, Djimon Hounsou, Christopher Mintz-Plasse e Craig Ferguson. Il film è arrivato nelle nostre sale il 31 gennaio 2019.