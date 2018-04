A Londra abbiamo incontrato Dwayne "The Rock" Johnson per parlare di Rampage Movie - Furia Animale, ora nei cinema.La star ha risposto anche a una domanda che ci è stata inoltrata da un lettore.Di quale si tratterà?Intervista a cura di Andrea Bedeschi

Ci siamo.

Dopo avervi fatto vedere gli highlight dal red carpet londinese di Rampage – Furia Animale, dove, con le star, si è discusso principalmente di futuro professionale, partiamo con le videointerviste al cast del blockbuster targato Warner bros./New Line Cinema realizzate al junket.

E non potevamo non cominciare il viaggio (che proseguirà nelle prossime ore e nel corso del fine settimana) con la star assoluta della pellicola, ovvero Dwayne Johnson.

Nella parte superiore della pagina trovate la nostra chiacchierata con lui, che ha anche avuto modo di rispondere alla domanda di un lettore, quella che ci è parsa la più interessante da proporre tanto a The Rock quanto agli altri talent presenti.

Purtroppo, per questioni di tempo, non è stato possibile mostrargli i mockup poster che abbiamo pubblicato su facebook qualche giorno fa.

Nel cast anche Joe Manganiello, Malin Akerman, Marley Shelton, Jack Quaid e Jake Lacy.

La star internazionale Dwayne Johnson è protagonista del film d’azione ed avventura “Rampage”, diretto da Brad Peyton.

Il primatologo Davis Okoye (Johnson) è un uomo schivo. Condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di cui si occupa dalla nascita. Un esperimento genetico scorretto e dai risultati catastrofici trasforma la gentile scimmia in un’enorme creatura furiosa. A peggiorare le cose, ben presto si scopre che altri animali sono stati modificati nello stesso modo. Mentre questi nuovi predatori alfa devastano il Nord America, distruggendo ogni cosa che incontrano lungo il loro cammino, Okoye si allea con uno screditato ingegnere genetico per creare un antidoto, facendosi strada attraverso un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per impedire una catastrofe globale ma per salvare lo spaventoso primate che una volta era suo amico.