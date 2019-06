Dopo Paolo Genovese Walter Fasano (montatore di), Roberto De Paolis (regista di Cuori Puri), Luca Miniero Luca Argentero , i Fratelli D’Innocenzo Benedetta Porcaroli , la seconda volta di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana ha avuto il piacere di videochiacchierare per circacon, coppia non di sangue del cinema italiano conosciutasi sui banchi di un liceo milanese a fine anni, arrivata al successo nelcon il lungometraggio opera prima. Che cosa è successo adopo quell’avventura? Abbiamo cercato di capire con loro in che direzione potrà andare il futuro dopo la produzione di(2018) diretto dae l’esordio da regista solista dicon l’interessante. Nella videointervista si parla di amicizia, possibilità di fare gruppo per una certa generazione di cineasti e difficoltà nell’analisi della situazione attuale in cui la sala sembra essere molto meno centrale nella “vita” ed esperienza audiovisiva di un’intera società. Durante la conversazione si chiacchiera dell’inizio del loro rapporto, dei primi corti, del periodo cosiddetto “americano” dopo il successo al Festival di(2008) e, otto anni dopo, dell’arrivo in sala di(2016). Chi è loe chi è l’della coppia?

Video a cura di Paolo Carabetta, montaggio di Mirko D’Alessio.