Dopo Paolo Genovese Walter Fasano (montatore di), Roberto De Paolis (regista di Cuori Puri), Luca Miniero Luca Argentero , i Fratelli D’Innocenzo Benedetta Porcaroli e per la seconda volta Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, ha avuto il piacere di videochiacchierare perconper la prima volta nella sua carriera in versione di regista solista separato dal sodale e partner storico. Il coregista di(2016) nonché produttore e sceneggiatore condello sperimentale(2018) di, ha raccontato come è stato trovarsi per la prima volta dietro la macchina da presa in piena solitudine in occasione di questo strano e affascinante mix di commedia, noir, giallo ed heist movie che ècon uno strepitoso e inedito al cinemanei panni del produttore

È stata anche l’occasione per ascoltare le riflessioni di un creativo conscio del periodo di transizione che il prodotto audiovisivo sta vivendo, tra supposta fine del cinema per come lo conoscevamo e avvento di nuove piattaforme espressive.

La videointervista prova anche a delineare, tra un salto temporale e tematico, la formazione culturale di Resinaro, il più schivo della coppia formatasi con Guaglione, da poco trasferitosi a vivere nella capitale. Un’esperienza questa del trasferimento a Roma che ha indubbiamente contribuito alla volontà di realizzare un passo così importante come la regia in solitaria di Dolceroma.

