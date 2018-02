Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È uscito ieri nei cinema italiani, il film dei fratelli Michael Spierig e Peter Spierig con Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook e Angus Sampson.

In occasione della presentazione del film a Roma abbiamo avuto l’opportunità di incontrare la protagonista Helen Mirren, con cui abbiamo parlato della pellicola, della storia e anche dei suoi film di fantasmi preferiti.

Qui sopra potete vedere la nostra videointervista, mentre qui sotto trovate la sinossi ufficiale: