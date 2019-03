Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Arriverà domani nei cinema italiani(in originale) il nuovo film diretto da George Tillman Jr. (Notorious) tratto dall’omonimo romanzo di Angie Thomas.

Per l’occasione vi proponiamo la nostra intervista risalente al festival di Roma (qui la nostra recensione) al regista, con cui abbiamo parlato di umorismo e di “sorprese”.

Potete guardarla qui in alto.

Nel cast troviamo Amandla Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby, Anthony Mackie, Issa Rae, Common, K.J. Apa, Algee Smith, Dominique Fishback, Sabrina Carpenter

Questa la sinossi:

Starr si muove tra due mondi: abita in un quartiere di colore dove imperversano le gang ma frequenta una scuola prestigiosa, soprattutto per volere della madre, determinata a costruire un futuro migliore per i suoi figli. Vive quasi una doppia vita, a metà tra gli amici di infanzia e i nuovi compagni. Questo fragile equilibrio va in frantumi quando Starr assiste all’uccisione di Khalil, il suo migliore amico, per mano della polizia. Ed era disarmato. Il caso conquista le prime pagine dei giornali. Quando appare chiaro che la polizia non ha alcun interesse a chiarire l’episodio, la protesta scende in strada e il quartiere di Starr si trasforma in teatro di guerriglia. C’è una cosa che tutti vogliono sapere: cos’è successo davvero quella notte? Ma l’unica che possa dare una risposta è Starr.