La Prima Notte del Giudizio è da oggi disponibile in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD con Universal Pictures Home Entertainment Italia.Vi proponiamo un assaggio dagli extra in cui il Deus Ex-Machina della Blumhouse, Jason Blum, parla del film.

A seguire trovate invece il Comunicato Stampa con tutti i dettagli delle varie edizioni disponibili.

L’inizio del fenomeno mondiale che ha ridefinito il genere horror, La prima notte del giudizio, il quarto capitolo dell’emozionante franchise, arriva in Dvd, Blu-ray, 4K Ultra HD e Digital dal 24 ottobre con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Quando i Nuovi Padri Fondatori d’America decidono di cercare di abbassare il tasso di criminalità sotto l’1% per il resto dell’anno, una radicale teoria sociologica che promuove l’aggressione viene testata in una comunità isolata. Ma quando la violenza degli oppressori si scontra con la rabbia degli emarginati, esplode il contagio dell’esperimento e questo si espande rapidamente, portando ad una rivoluzione. La prima notte del giudizio riporta il pubblico dove l’incubo è cominciato, in questo puntuale e rilevante thriller-horror, che include contenuti bonus avvincenti che emozioneranno i fan del franchise.

Ora che i Nuovi Padri Fondatori d’America sono al comando del quadro politico americano, il cambiamento è inevitabile. Quando la dottoressa Updale (Marisa Tomei) presenta la possibilità di trasformare un rischioso, teorico esperimento sociale in un fenomeno reale, così nasce “Lo sfogo”. Una volta che Dmitri (Y’Lan Noel) viene messo al corrente che la sua città di Staten Island è stata selezionata per prendere parte in un monumentale studio sociologico che cambierà per sempre il modo in cui i cittadini interagiscono con il governo e con i loro concittadini, egli comincia naturalmente a sospettare dello scopo. Insieme all’attivista Nya (Lex Scott Davis) e suo fratello minore Isaiah (Joivan Wade), i tre percorrono le strade del primo Sfogo di sempre per proteggere la loro città e cercare di sopravvivere, rischiando la loro stessa vita.

In collaborazione con il creatore del franchise James DeMonaco e il regista Gerard McMurray (Il codice del silenzio), in La prima notte del giudizio anche i produttori della serie: Jason Blum della Blumhouse Production (la saga di Insidious, Scappa – Get out, Split), Michael Bay, partner della Platinum Dunes, Brad Fuller e Andrew Form (A Quiet Place – Un posto tranquillo, la saga di Oujia, Non aprite quella porta), ed il partner di produzione di sempre di DeMonaco, Sébastien K. Lemercier (Distretto 13 – Le brigate della morte, Amore facciamo scambio?). Il film ha come protagonisti Marisa Tomei (vincitrice di un Academy Award per Mio cugino Vincenzo), Y’Lan Noel (Insecure), Lex Scott David (SuperFly), e Joivan Wade (Doctor Who).

La notte del giudizio collection sarà disponibile anch’essa dal 24 ottobre in Dvd, Blu-ray e Digital. I nuovi e vecchi fan sono i benvenuti in un’America in cui tutti i crimini sono legali per una notte all’anno, in un unico imperdibile set da collezione che include La notte del giudizio, Anarchia: La notte del giudizio, La notte del giudizio: Election Year ed il prequel La prima notte del giudizio, una serie esplosiva di thriller al cardiopalma in cui chiunque può farla franca!

La storia della notte del giudizio continuerà questo inverno sul piccolo schermo, con l’uscita della serie da 10 episodi The Purge, dal 23 novembre in Italia. Creata da Blumhouse Television e Universal Cable Productions, The Purge segue diversi personaggi, all’apparenza slegati tra loro, che vivono in una piccola città. Ad unirli è un misterioso salvatore impeccabilmente equipaggiato per qualunque cosa che la notte gli sottopone. Mentre l’orologio rintocca con i loro destini in bilico, ogni personaggio è obbligato a fare i conti con il proprio passato, scoprendo fino a dove si spingeranno per la loro sopravvivenza.

The Purge è scritto e prodotto dal creatore del franchise James DeMonaco e guidato da Jason Blum. In più, l’intero team dietro al franchise è a bordo come produttore esecutivo: Michael Bay con Brad Fuller e Andrew Form sotto la Platinum Dunes e Sebastien K. Lemercier. Thomas Kelly ha il ruolo di produttore esecutivo/showrunner della serie. Anthony Hemingway, vincitore di Emmy e Golden Globe, dirigerà e produrrà il primo episodio di lancio.

LA PRIMA NOTTE DEL GIUDIZIO: CONTENUTI BONUS DEI FORMATI DVD, BLU-RAY E 4K ULTRA HD:

Scena eliminata

Un esperimento radicale – Cast e crew parlano di come La prima notte del giudizio espanda i temi del franchise, rendendoli più che mai rilevanti da un punto culturale.

L’inizio del caos – Non si può sfuggire alla violenza in La prima notte del giudizio. Qui esploriamo gli elementi d’azione che hanno messo il piede sull’acceleratore e che hanno reso il film il più intenso capitolo della saga finora.

Le maschere de La prima notte del giudizio – Un buon travestimento è un elemento chiave di una notte dello Sfogo. In questa featurette, diamo uno sguardo a come le maschere nel film abbiano aiutato a rendere al meglio il terrore de La prima notte del giudizio.

LA PRIMA NOTTE DEL GIUDIZIO sarà disponibile in una doppia confezione che include il 4K Ultra HD Blu-rayTM, Blu-rayTM e la versione Digital. Il disco 4K Ultra HD comprenderà gli stessi contenuti extra della versione Blu-rayTM, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.

4K Ultra HD è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale.

Blu-rayTM sfodera il potere della tua TV HD e si dimostra il modo migliore per vedere i film a casa, con la risoluzione di 6 volte superiore rispetto al DVD, extra esclusivi e un sonoro in modalità surroud, come al cinema.

Digital permette ai fan di vedere i film ovunque sui loro dispositivi preferiti. Gli utenti possono vederli in streaming o in download quando vogliono.