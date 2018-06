Dopo il divorzio da Antoine, Myriam cerca di ottenere l’affido esclusivo di Julien, il figlioundicenne. Il giudice assegnato al caso decide però per l’affido congiunto. Ostaggio di unpadre geloso e irascibile, Julien vorrebbe proteggere la madre dalla violenza fisica epsicologia dell’ex coniuge. Ma l’ossessione di Antoine è pronta a trasformarsi in furia cieca.

Accolto con entusiasmo dalla critica internazionale, premiato con il Leone d’argento per lamigliore regia e il Leone del Futuro come migliore opera prima all’ultima Mostra di Venezia,L’affido è un film che – come spiega il regista – “rivela la violenza sotterranea, le pauretaciute, le minacce sommesse” vissute ogni giorno da migliaia di donne, in tutto il mondo.