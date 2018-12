Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È disponibile su Netflix, la commedia natalizia scritta da Enrico Vanzina e diretta da Marco Risi, liberamente tratta dalla commediadi

Il nostro Gabriele Niola ha incontrato il regista e lo sceneggiatore del film e ha parlato con loro non solo di quanto questo progetto possa essere attuale, ma anche del suo posizionamento all’interno di un colosso dello streaming come Netflix.

Potete vedere il video qui sopra!

Ecco la sinossi ufficiale:

Si sta avvicinando il Natale. Una delegazione politica italiana, con in testa il nostro Premier, è in visita ufficiale in Ungheria.

Oltre agli impegni politici, il Premier intende passare, di nascosto, qualche ora lieta in compagnia di una giovane onorevole dell’opposizione in viaggio con la delegazione.

Tutto sembra procedere per il meglio fino a quando i due maldestri amanti si ritrovano con un misterioso cadavere nella suite del lussuoso Hotel dove alloggiano. Per non finire nel turbine di uno scandalo, nel caso la cosa fosse scoperta, si affidano al prezioso aiuto del portaborse del Premier. Per loro sarà una giornata lunga e difficile, con improvvisi e ripetuti colpi di scena. Una commedia esilarante che assicura risate, divertimento e un pizzico pepato di pungente satira politica!