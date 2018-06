Dopo la chiusura del reparto produzione dello Studio Ghibli, me ne sono andato da lì con alcuni colleghi. È stato un momento di grande tristezza per chi come me aveva amato lo Studio Ghibli, e anche di delusione perché, dopo aver finito Quando c’era Marnie, avevo un solo pensiero fisso in mente: “Fino a quando ne avrò la possibilità, voglio fare film di animazione”.

Ma non c’era più alcuna certezza. Avendo lavorato solo all’interno di un ambiente protetto come quello della Ghibli, sarei stato capace di ricominciare da zero e arrivare a realizzare un intero lungometraggio? Senza staff e senza neanche uno studio di produzione, sarei stato in grado di trovare i fondi necessari? Eppure, nonostante tutte le mie insicurezze, continuavo ad animare perché sapevo che quello era il mio lavoro.

Ammiratori delle produzioni della Ghibli e professionisti di talento del mondo dell’animazione giapponese hanno unito le loro forze per lavorare insieme a questo nuovo film. Abbiamo fondato una nuova società di produzione chiamata Studio Ponoc.

Ho trascorso circa vent’anni allo Studio Ghibli, lavorando con Isao Takahata e Hayao Miyazaki. Le competenze e la mentalità che ho acquisito lì sono i miei tesori. Ora, con quei tesori racchiusi nel cuore, ho dato il massimo per realizzare questo nuovo film insieme al mio team.

Abbiamo fatto di tutto per rendere Mary e il fiore della strega un’esperienza in grado di suscitare emozioni e meraviglia nel pubblico. Penso che sia una storia che parla di bambini che dovranno vivere nel tempo a venire. È una storia che parla di come si vive in un mondo in cui la magia del XX° secolo ha perso il suo potere. Spero che non vediate l’ora che il film esca in sala.