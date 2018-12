Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Grazie aè disponibile in home video. Il film viene proposto in un elegante cofanetto con Booklet da collezione in Edizione Limitata con doppia versione del film (doppio master) e oltre 5 ore di contenuti extra.

Nella parte superiore della pagina potete gustarvi un estratto in esclusiva dagli extra.

Questa la lista completa dei materiali che potete trovare:

Questa la sinossi:

Nel Texas varie persone sono misteriosamente sparite nel nulla, tra gli altri il giovane congiunto dello sceriffo Lefty che ha giurato vendetta e che un giorno viene chiamato via radio presso una macchina, letteralmente insanguinata e tagliata in due da una gigantesca motosega. Stretch, una ragazza che lavora presso una trasmittente locale, è in possesso della registrazione di una conversazione svoltasi la sera prima tra la stazione in parola e due ragazzi occupanti la vettura, ad un certo momento terrorizzati da eventi inesplicabili. Scomparsi i suddetti, Stretch pensa bene di consegnare il nastro allo sceriffo, però due specie di mostri umani le piombano in ufficio, distruggendo tutto con una motosega, quasi massacrando il suo compagno di lavoro e recando il corpo di quest’ultimo in una loro spaventosa dimora sotterranea in aperta campagna. E’ là che i due, Testa di latta e Faccia di pelle, vivono insieme ad un terzo uomo un’abietta esistenza squartando i corpi della gente rapita o sequestrata, per farne alimenti destinati ai consumi cittadini. Individuato l’allucinante covo, Stretch vi rimane intrappolata, per trascorrervi ore di angoscia e paure senza fino all’arrivo dello sceriffo che, armato anche lui di alcune motoseghe, duella coraggiosamente contro la banda.