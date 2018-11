Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È da pochi giorni nei cinema italiani, l’horror bellico prodotto da, diretto da Julius Avery, scritto da Billy Ray e Mark L. Smith e presentato in anteprima nazionale al Lucca Comics and Games ( qui il video ).

Qualche settimana fa la 20th Century Fox ci ha invitato a Los Angeles per partecipare all’attività stampa del film. Qui in alto potete ammirare la terza e ultima delle nostre tre interviste al cast del film, condotte da Silvia Nittoli.

Ecco la chiacchierata con il regista Julius Avery e Pilou Asbæk.

Overlord, dall’8 novembre al cinema, è interpretato da Wyatt Russell, Pilou Asbæk, Iain De Caestecker, Bokeem Woodbine, Jacob Anderson, John Magaro, Jovan Adepo, Helene Cardona.

Questa la sinossi:

Overlord è un action horror ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film inizia a poche ore dal D-Day, con l’arrivo in Normandia di un gruppo di paracadutisti americani incaricati di svolgere una missione cruciale. Per portare a compimento la missione, i soldati uniscono le forze con un giovane francese. Il gruppo si ritrova in un villaggio apparentemente tranquillo occupato dai nazisti che in realtà nasconde una verità raccapricciante. In un misterioso laboratorio nascosto sotto ad una chiesa, i soldati si trovano faccia a faccia con dei nemici diversi rispetto a quelli che pensavano di dover fronteggiare. I paracadutisti, infatti, dovranno fronteggiare non solo le armate del Terzo Reich, ma anche delle misteriose forze soprannaturali, liberate da un esperimento nazista.