È uscito nei cinema italiani ieri, la commedia con protagonista Melissa McCarthy diretta da, figlio del leggendario creatore dei Muppetche si è ispirato ai dietro le quinte degli spettacoli paterni in cui i burattinai facevano dire ai pupazzi cose che i bambini non avrebbero mai potuto (e dovuto!) ascoltare.

Nella versione italiana, la voce del pupazzo Phil Phillips è di Maccio Capatonda, che non si è limitato al solo doppiaggio: abbiamo parlato con lui del suo coinvolgimento nel progetto, potete vedere l’intervista qui sopra!

Questa la sinossi:

Pupazzi senza gloria racconta le vicende di due detective alle prese con un serial killer che sta uccidendo tutti i componenti del cast de L’allegra combriccola, un amatissimo show di pupazzi degli anni 90. A seguire il caso Connie Edwards (Melissa McCarthy), una veterana del corpo di polizia con una terribile dipendenza dallo zucchero, e il suo ex collega pupazzo Phil Phillips (doppiato da Maccio Capatonda), caduto in disgrazia e diventato ora un investigatore privato. Ambientato in una Los Angeles in cui umani e pupazzi condividono sesso, droga e pallottole, Pupazzi senza gloria è un film scorrettissimo tutto da ridere e dal “piacere” assicurato.