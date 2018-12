Uno dei film presentati al Torino Film Festival è stato(Can You Ever Forgive Me?), dramedy diretta da(The Diary of a Teenage Girl) con protagonista

La storia è quella della biografa (e amica dei gatti) Lee Israel, nota per aver scritto tra gli anni ’70 e ’80 di figure di spicco come Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estee Lauder e la giornalista Dorothy Kilgallen. Quando Lee si trova nelle condizioni di non essere più pubblicata perché ritenuta non al passo con i tempi, l’autrice trasforma la sua arte in inganno appoggiata anche dal fedele amico Jack (Richard E. Grant).

A Torino era presente Richard E. Grant, che abbiamo avuto l’occasione di intervistare: potete vedere il video qui sopra, attivate i sottotitoli premendo il bottone in basso a destra del player.

La sinossi del film: