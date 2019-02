It’s a little bit funny this feeling insideI’m not one of those who can easily hideI don’t have much money but boy if I didI’d buy a big house where we both could liveIf I was a sculptor, but then again, noOr a man who makes potions in a travelling showI know it’s not much but it’s the best I can doMy gift is my song and this one’s for youAnd you can tell everybody this is your songIt may be quite simple but now that it’s doneI hope you don’t mindI hope you don’t mind that I put down in wordsHow wonderful life is while you’re in the world

Grazie alla 20Th Century Fox e alla Paramount vi presentiamo, in anteprima esclusiva, il nuovo trailer italiano di Rocketman, il biopic su Elton John con protagonista Taron Egerton, la star di Kingsman.

Il film è diretto da Dexter Fletcher, attore e regista britannico classe 1966, visto nella serie televisiva Press Gang, nel cult Lock & Stock – Pazzi scatenati e nella miniserie televisiva Band of Brothers – Fratelli al fronte.

Il suo lungometraggio precedente, Eddie the Eagle – Il Coraggio della Follia, vedeva sempre Taron Egerton l’interprete di Eggsy e, appunto, Elton John nei panni del protagonista. Di recente, ha ultimato le riprese di Bohemian Rhapsody dopo il licenziamento di Bryan Singer.

Il nuovo trailer, che trovate nella parte superiore della pagina, ci fa immergere nell’immaginario visivo spettacolare del film che arriverà in sala a maggio. Il filmato è disponibile in anteprima assoluta sulle nostre pagine fino alle ore 20, quando poi verrà diffuso anche dai canali ufficiali della Fox. Domani sarà poi diffuso regolarmente alle altre testate nazionali.

Ma non è tutto.

Lo scorso settembre abbiamo avuto la possibilità di visitare il set inglese della pellicola. I dettagli della set visit sono ancora sotto embargo, ma intanto, se volete assaporare un piccolo assaggino del tutto, la 20Th Century Fox ci ha permesso di condividere con tutti e tutte voi alcune rapidissime impressioni di questa esperienza che abbiamo vissuto in esclusiva per l’Italia.

Le trovate a questo link!

Diretto da Dexter Fletcher, Rocketman è un epico viaggio musicale nell’incredibile storia degli anni che hanno rivoluzionato la vita di Elton John.

Il film, ambientato nel mondo delle canzoni più amate di Elton John e interpretato da Taron Egerton, segue la sorprendente avventura che ha visto il timido pianista prodigio Reginald Dwight diventare la superstar internazionale Elton John. Queste vicende, che sono state d’ispirazione per tanti, rappresentano una storia assolutamente universale: quella di un ragazzo

di provincia diventato una delle figure più iconiche della cultura pop.

ROCKETMAN vede nel cast anche Jamie Bell nei panni del paroliere di lunga data di Elton, Bernie Taupin, Richard Madden nel ruolo del primo manager di Elton, John Reid, e Bryce Dallas Howard nei panni della madre di Elton, Sheila Farebrother.