La regista Debra Granik, candidata agli Oscar per, torna a descrivere, con Senza Lasciare Traccia, una vita ai margini, quella di coloro che, tornati dalla guerra, non riescono a trovare il loro posto in società.

Il film uscirà l’8 novembre in Italia distribuito da Adler Entertainment.

Nella parte superiore di questa pagina trovate una clip in anteprima esclusiva.

A seguire la sinossi: