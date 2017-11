Sarà disponibile da domani in home video su supporto fisico, dopo l’uscita in digitale anticipata dello scorso 31 ottobre,, la nuova iterazione cinematografica dell’Uomo Ragno digià “avvistato” in

Grazie alla Universal Home Entertainment, che distribuisce i titoli della Sony nel mercato dell’intrattenimento domestico italiano, vi possiamo proporre un assaggio esclusivo dagli extra home video che potete ammirare nella parte superiore di questa pagina.

A seguire potete trovare tutti i dettagli delle varie edizioni disponibili.

Uscito a luglio per la regia di Jon Watts, Spider-Man: Homecoming ha incassato ben 880 milioni di dollari.

UNO DEI FILM MEGLIO RECENSITI DELL’ANNO

CERTIFICATO “FRESH” SU ROTTEN TOMATOES!

DIRETTO DA JON WATTS CON TOM HOLLAND, MICHAEL KEATON, JON FAVREAU & ZENDAYA, MARISA TOMEI E ROBERT DOWNEY JR.

SPIDER-MAN™: HOMECOMING

Finalmente in Digital HD dal 31 Ottobre 2017

In DVD, Blu-ray™, Blu-ray 3D™ e 4K Ultra HD™ dal 15 Novembre 2017

con Universal Pictures Home Entertainment Italia

Con oltre 60 minuti di fantastici contenuti extra, tra cui scene eliminate, blooper e featurette dietro-le-quinte!

Uno dei supereroi più iconici e amati di tutti i tempi è tornato con una nuova, fresca avventura: SPIDER-MAN™: HOMECOMING debutterà in Digital HD il 31 Ottobre 2017 e in DVD, Blu-ray™, Blu-ray 3D™ e 4K Ultra HD™ il 15 Novembre 2017 con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Tom Holland (Captain America: Civil War) è il protagonista nei panni di Peter Parker, il quale, con l’aiuto del suo mentore (il due volte candidato all’Oscar® Robert Downey Jr.: Miglior Attore Protagonista, Chaplin, 1992; Miglior Attore Non Protagonista, Tropic Thunder, 2008), prova a destreggiarsi tra una normale vita da studente liceale a New York e quella da supereroe e alter ego Spider-Man, che combatte il crimine.

Diretto da Jon Watts (Cop Car), SPIDER-MAN: HOMECOMING ha tra i suoi protagonisti anche il candidato all’Oscar® Michael Keaton (Miglior attore protagonista, Birdman, 2014) nel ruolo di Adrian Toomes, aka Avvoltoio, Jon Favreau (Iron Man franchise) è Happy Hogan, Zendaya (K.C. Undercover) interpreta Michelle. Il premio Oscar® Marisa Tomei

(Miglior attrice non protagonista, Mio Cugino Vincenzo, 1992), infine, è la zia May.

Le edizioni Blu-ray di SPIDER-MAN: HOMECOMING sono impreziosite da oltre un’ora di fantastici contenuti extra tra cui scene eliminate, i blooper e la “Guida all’Uomo Ragno”, un divertente percorso pop-up pieno di aneddoti sul film – in relazione al fumetto – che tutti i fan dell’Uomo Ragno ameranno. Non mancheranno le featurette dietro-le-quinte: in “Una tela intricata” Kevin Feige spiega nel dettaglio come è nato Spider-Man Homecoming e come si è integrato nell’universo cinematografico Marvel. “Alla ricerca di Spider-Man” esplora lo svolgimento del casting e ciò che fa di Tom Holland il perfetto Peter Parker, come testimoniano le sue audizioni. Incontra gli specialisti delle acrobazie più adrenaliniche in “Spidey Stunts”: osservali mentre strisciano, dondolano e saltano da grandi altezze e scopri perché Tom Holland raramente ha avuto bisogno di una controfigura per le acrobazie. Ne “I postumi: gli autori colmano il vuoto dopo la battaglia di New York” Kevin Feige e i produttori del film riempiono gli spazi vuoti nel raccontare cosa succede tra la battaglia di New York e l’inizio di Homecoming. Esplora il ruolo da cattivo di Michael Keaton ne “L’Avvoltoio spicca il volo” e scopri perché esige paura e rispetto da Peter Parker. In “Jon Watts: Capo della Classe” i fan raggiungeranno il regista visionario sul set, mentre gestisce pezzi colossali del set, un team imponente e il compito arduo di riproporre al pubblico uno dei personaggi Marvel più amati di sempre. Tom Holland e Jacob Batalon (Ned), infine, discutono degli aspetti più divertenti di una vita con i superpoteri in “Pros and Cons of Spider-Man”.

Sinossi:

Il giovane Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), che aveva avuto un sensazionale debutto in Captain America: Civil War, inizia ad assaporare la sua nuova identità di supereroe lanciatele. Esaltato dalla sua esperienza con gli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con la zia May (Marisa Tomei), sotto lo sguardo vigile del suo nuovo mentore, Tony Stark (Robert Downey Jr.). Peter tenta di riprendere la sua routine quotidiana, ma è distratto dal desiderio di dimostrare al mondo che è qualcosa di più di un simpatico Uomo ragno di quartiere. Quando però emerge un nuovo cattivo, l’Avvoltoio (Michael Keaton), tutto ciò a cui Peter tiene di più sarà in pericolo.

Basato sul libro di fumetti Marvel a cura di Stan Lee e Steve Ditko, SPIDER-MAN: HOMECOMING è diretto da Jon Watts da un soggetto di Jonathan Goldstein & John Francis Daley e dalla sceneggiatura di Jonathan Goldstein & John Francis Daley e Jon Watts & Christopher Ford e Chris McKenna & Erik Sommers. Il film è prodotto da Kevin Feige e Amy Pascal e ha come produttori esecutivi Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Patricia Whitcher, Jeremy Latcham, Stan Lee, Avi Arad e Matt Tolmach.

CONTENUTI SPECIALI NELLE EDIZIONI BLU-RAY™:

10 Scene eliminate & integrali

I blooper del cast

Guida all’Uomo Ragno: un insieme di nozioni clou

Versioni inedite della pubblicità pubblica di Captain America

I postumi: gli autori colmano il vuoto dopo la battaglia di New York

Una tela intricata: l’integrazione di Spider-man nell’universo cinematografico Marvel

E molto altro ancora!

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD:

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 133 minuti ca.

Audio: Italiano – 5.1 Dts-Hd Ma; Inglese – Dolby Atmos (Dolby Truehd 7.1 Compatible); Kazako, Russo, Ucraino – 5.1 Dolby Digital

Video: Formato panoramico ad ultra alta definizione (2.39:1) 3840 x 2160p

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Danese, Estone, Finlandese, Lettone, Lituano, Norvegese, Russo, Svedese, Ucraino

Contenuti Speciali: No (i contenuti speciali sono presenti sul disco Blu-ray incluso nella confezione)

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 133 minuti ca. (Durata contenuti speciali: 70 minuti ca.)

Audio: Italiano, Inglese – 5.1 Dts-Hd Ma; Inglese per non vedenti, Hindi, Tamil, Telugu – 5.1 Dolby Digital

Video: Formato panoramico ad alta definizione (2.39:1) 1920 x 1080p

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese per non udenti

Contenuti Speciali: • 10 Scene eliminate & integrali • I blooper del cast • Guida all’Uomo Ragno: un insieme di nozioni clou • Versioni inedite della pubblicità pubblica di Captain America • I postumi: gli autori colmano il vuoto dopo la battaglia di New York • Una tela intricata: l’integrazione di Spider-man nell’universo cinematografico Marvel • E molto di più!!

INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 128 minuti ca. (Durata contenuti speciali: 17 minuti ca.)

Audio: Italiano, Inglese, Russo, Spagnolo, Ucraino – Dolby Surround 5.1; Kazako – Dolby Surround

Video: Formato panoramico (2.39:1)

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Danese, Estone, Finlandese, Lettone, Lituano, Norvegese, Russo, Spagnolo, Svedese, Ucraino

Contenuti Speciali: Sì