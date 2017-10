Dal prossimo 25 ottobre, quinto film della saga firmata daapprodato nelle nostre sale a giugno, sarà disponibile in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K Ultra HD.

Grazie alla Universal Pictures Home Entertainment Italia possiamo offrirvi un’anteprima esclusiva dai contenuti extra. Si tratta di una featurette incentrata sulla realizzazione della spettacolare battaglia medievale vista nel prologo della pellicola, in cui fa la sua comparsa un gigantesco drago robot.

Trovate il contributo nella parte superiore della pagina mentre, a seguire, i dettagli della release home video.

DAL REGISTA MICHAEL BAY E DAL PRODUTTORE ESECUTIVO

STEVEN SPIELBERG ARRIVA IL PIÙ GRANDE TRANSFORMERS DI SEMPRE

TRANSFORMERS:

L’ULTIMO CAVALIERE

Lo spettacolo sbalorditivo debutterà in Digital HD il 5 Ottobre 2017

In DVD, Blu-ray™, Blu-ray 3D™ e 4K Ultra HD™ dal 25 Ottobre 2017

con Universal Pictures Home Entertainment Italia

Con oltre 90 minuti di contenuti speciali nelle edizioni Blu-ray™!

Anche la Collection Transformers 5-Film sarà disponibile dal 25 Ottobre 2017

Definito “incredibilmente piacevole” (Daniel Eagan, Film Journal International) e ricco di “azione non-stop dall’inizio alla fine” (Emily Engberg, ABC-TV, KSTP), TRANSFORMERS: L’ULTIMO CAVALIERE del regista Michael Bay esploderà in DVD, Blu-ray™, Blu-ray 3D™ e 4K Ultra HD™ il 25 Ottobre 2017 con Universal Pictures Home Entertainment Italia. L’avventura all’avanguardia sarà disponibile anche nella Collection Transformers 5-Film, disponibile dal 25 Ottobre 2017. Il film arriverà con 20 giorni d’anticipo in Digital HD, dal 5 Ottobre 2017.

TRANSFORMERS: L’ULTIMO CAVALIERE infrange i miti essenziali della saga Transformers e ridefinisce il significato della parola “eroe”. Gli umani e i Transformers sono in guerra, Optimus Prime è andato. La chiave per la salvezza del nostro futuro giace sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta di Transformers sulla Terra. La difesa del pianeta ricade sulle spalle di un’improbabile alleanza: Cade Yeager (Mark Wahlberg); BUMBLEBEE; un Lord inglese (Sir Anthony Hopkins) e un professore di Oxford (Laura Haddock). C’è un momento, nella vita di ognuno di noi, in cui siamo chiamati a fare la differenza. In TRANSFORMERS: L’ULTIMO CAVALIERE, i ricercati diventeranno eroi. Gli eroi diventeranno i cattivi. Solo un mondo sopravvivrà: il loro o il nostro.

L’ultimo episodio della franchise globale Transformers ha come protagonista Mark Wahlberg (The Fighter) e include un sensazionale cast di supporto: Josh Duhamel (Transformers), Stanley Tucci (Hunger Games), Anthony Hopkins (Westworld), Isabela Moner, Laura Haddock (Guardiani della Galassia), Santiago Caberera (The Salvation) e Jerrod Carmichael (The Carmichael Show).

I formati Blu-ray di TRANSFORMERS: L’ULTIMO CAVALIERE contengono un disco bonus con oltre 90 minuti di esclusivi contenuti dietro-le-quinte e interviste. Andremo su Cybertron per esplorare il mondo natio di Transformers, subito dopo visiteremo il Regno Unito per un approfondimento sulle location utilizzate per dar vita a questa epica avventura. In aggiunta, ci immergeremo nella mitologia segreta dei leggendari robot mascherati, daremo un’occhiata agli incredibili veicoli utilizzati nel film e molto, molto altro.

TRANSFORMERS: L’ULTIMO CAVALIERE è impreziosito dalla colonna sonora in Dolby Atmos® remixata specificamente per l’ambiente home theater, per posizionare e spostare l’audio ovunque nella stanza, anche verso l’alto.

TRANSFORMERS: L’ULTIMO CAVALIERE sarà disponibile anche nella Collection 5-Film che include TRANSFORMERS, TRANSFORMERS: LA VENDETTA DEL CADUTO, TRANSFORMERS 3 e TRANSFORMERS: L’ERA DELL’ESTINZIONE.

CONTENUTI EXTRA IN BLU-RAY™:

• Fondendo le Mitologie

• Creando la Distruzione: Dentro allo Stabilimento Packard

• La Salita di Grado – Training Militare

• Il Trattamento Reale: Transformers nel Regno Unito

• Motori e Magia

• Paesaggio Alieno: Cybertron

• E molto altro ancora!

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD:

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 35 minuti ca.

Audio: Inglese – Dolby Atmos / Italiano, Descrizione Audio Inglese, Francese, Giapponese, Spagnolo – Dolby Digital Surround 5.1

Video: 1.90:1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese Per Non Udenti†, Francese, Spagnolo, Danese, Norvegese, Olandese, Finlandese, Svedese, Giapponese

Contenuti Speciali: No (i contenuti speciali sono presenti sul disco Blu-ray incluso nella confezione)

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Azione

Dischi: 2

Durata: 2 ore e 35 minuti ca. (Durata contenuti speciali disco bonus: 1 ora e 34 minuti ca.)

Audio: Inglese Dolby Atmos / Italiano, Descrizione Audio Inglese, Francese, Giapponese, Spagnolo – Dolby Digital Surround 5.1

Video: 1.90:1 (Contenuti speciali: 1.78:1)

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese per non udenti, Francese, Spagnolo, Danese, Norvegese, Olandese, Finlandese, Svedese, Giapponese

Contenuti Speciali: • Fondendo le Mitologie • Creando la Distruzione: Dentro allo Stabilimento Packard

• La Salita di Grado – Training Militare • Il Trattamento Reale: Transformers nel Regno Unito • Motori e Magia

• Paesaggio Alieno: Cybertron • E molto altro ancora!

INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 28 minuti ca.

Audio: Italiano, Inglese, Francese – Dolby Surround

Spagnolo

Video: 1.90:1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Olandese

Contenuti Speciali: No