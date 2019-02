Speciali EXCL - Venom: una featurette home video dedicata a Carnage! Venom è da oggi disponibile in Dvd, Blu-ray, Blu-ray 3D, 4k Ultra HD e Digital HD grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.Vi mostriamo una featurette esclusiva tratta dagli extra del Blu-ray. Slået op af BadTaste.it i Tirsdag den 5. februar 2019

, il cinecomic con, è da oggi disponibile in Dvd, Blu-ray, Blu-ray 3D, 4k Ultra HD e Digital HD.

Grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia, che si occupa della distribuzione HE del titolo Sony, vi possiamo mostrare un interessante estratto dagli extra del Blu-ray dedicato a Woody Harrelson e al suo Cletus Kasady/Carnage.

La trovate nella parte superiore della pagina.

A seguire tutti i dettagli delle varie release grazie al Comunicato Stampa.

Uno dei personaggi dell’universo Marvel più enigmatici, complessi e sfrontati arriva a casa vostra con Venom, che debutterà in Dvd, Blu-ray™, Blu-ray™ 3D, 4K Ultra HD e Digital HD il 5 febbraio 2019. Questo imperdibile successo al botteghino, che ha guadagnato oltre 822 milioni di dollari nei cinema di tutto il mondo, è diretto da Ruben Fleischer (Zombieland) e presenta un cast stellare che inlcude Tom Hardy (Il cavaliere oscuro – Il ritorno, Mad Max: Fury Road), Michelle Williams (The Greatest Showman), Riz Ahmed (Rogue One: A Star Wars Story, The Night Of), Jenny Slate (Zootropolis) e Woddy Harrelson (Zombieland, la saga di Hunger Games).

Da non perdere per tutti gli amanti dei comics e non solo, Venom arriva carico di entusiasmanti contenuti bonus che permetteranno ai fan di avere ancora più azione, con oltre un’ora di nuovi ed esclusivi extra. I contenuti speciali includono una fantastica featurette Venom Mode, in cui i fan potranno interagire con pop-up informativi durante il film per rivelare le citazioni nascoste dei fumetti; scene eliminate ed estese; un mini documentario chiamato Dal simbionte allo schermo, che copre la storia di Venom all’interno dei fumetti e segue il suo viaggio dalle pagine al grande schermo. Ci sarà inoltre un dietro-le-quinte di alcuni degli stunt; uno sguardo al percorso di Ruben Fleischer dietro la cinepresa; una featurette che mostra cosa è stato necessario per creare Venom, chiamata Designing Venom. I segreti del simbionte rivela i cosiddetti “easter-eggs” e le citazioni nascoste all’interno del film. Altri contenuti speciali includono diverse versioni alternative di alcune delle vostre scene preferite, l’incredibile video musicale di Venom, interpretata da Eminem, Sunflower di Post Malone e Swae-Lee (tratta da Spider-Man: Un nuovo universo), ed un’anteprima del film Spider-Man: Un nuovo universo.

Venom racconta la storia dell’evoluzione del personaggio Marvel più enignamtico, complesso e sfrontato: Venom! Eddie Brock (Tom Hardy) è un uomo finito dopo aver perso tutto – il lavoro e l’amore. Proprio quando la sua vita si trova nel punto più basso, diventa ospite di un simbionte alieno che gli conferisce superpoteri straordinari, trasformandolo in Venom. Questi porteri saranno abbastanza per questo nuovo letale protettore per sconfiggere le forze del male, specialmente contro il simbionte rivale, Riot?

Venom è diretto Ruben Fleischer e scritto da Jeff Pinkner & Scott Rosenberg e Kelly Marcel. Il film è prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal.

CONTENUTI BONUS ESCLUSIVI NEI FORMATI 4K ULTRA HD E BLU-RAY:

Scena post titoli di coda ampliata e scene eliminate

Più di un’ora di contenuti extra fra cui:

Modalità Venom: Quando selezionate questa modalità, il film intragirà con voi con pop-up informativi durante il film per fornirvi informazioni riguardanti al rapporto tra film e fumetti, e per rivelare citazioni nascoste che persino i fan più accaniti di Venom potrebbero essersi fatti sfuggire!

Il protettore letale in azione: Vai dietro le quinte insieme alla troupe di produzione e scopri i segreti nascosti dietro gli incredibili stunt con le moto, i cavi e i droni

L’antieroe

Il concetto alla base di Venom

La creazione di Venom: Il design e la creazione di Venom ha comportato un enorme sforzo per gli artisti degli effetti speciali, seguite questo affascinante viaggio.

I segreti dei simbionti: Sbattete le palpebre e potreste perdervelo! Godetevi gli easter-egg nascosti nel film.

E moltissimo altro!

