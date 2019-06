Ci siamo.

L’uscita di X-Men: Dark Phoenix, il cinecomic scritto e diretto da Simon Kinberg, si avvicina.

Tempo quindi di cominciare con la coverage del junket londinese della pellicola cui abbiamo avuto l’onore di partecipare qualche giorno fa.

La prima videointervista che vi proponiamo è quella con Hutch Parker, storico produttore della saga ed ex executive della 20Th Century Fox. Fra i vari argomenti toccati, il perché, nei materiali promozionali della pellicola, sia stato scelto fin da subito di far capire che una storica esponente dei mutanti Marvel sarebbe andata incontro alla morte per mano di Jean Grey.

Vi ricordiamo che noi di BadTaste.it celebreremo l’ultimo film della saga iniziata quasi vent’anni fa, nel 2000, da Bryan Singer, con una grande proiezione in anteprima mercoledì 5 giugno alle ore 21 al cinema Arcadia di Melzo. La pellicola verrà proiettata sul gigantesco schermo della Sala Energia, con audio Dolby Atmos, e come sempre ci saranno alcune sorprese per tutti quelli che parteciperanno.

Questa la sinossi:

La telepate Jean Grey sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella terribile Fenice Nera.Gli X-men alle prime armi, Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze con l’indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e l’imprevedibile Magneto, ora a capo di un gruppo di mutanti dell’isola di Genosha, per salvare la vita della loro amica.

Nel film troveremo James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Kodi-Smit McPhee, Alexandra Shipp, Lamar Johnson, Sophie Turner e Jessica Chastain.

L’uscita è prevista per il 6 giugno.