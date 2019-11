Dopo la versione in inglese , la divisione italiana della Sony ha diffuso il teaser trailer italiano di Fantasy Island, adattamento horror firmato Blumhouse e con la regia didella celebre serie degli anni settanta.

Questa la sinossi ufficiale in italiano:

In Fantasy Island, prodotto dalla BlumHouse (Scappa – Get Out e Halloween), l’enigmatico Mr. Roarke riesce a far avverare i sogni dei suoi fortunati ospiti, in un lussuoso, quanto remoto, villaggio vacanze tropicale. Ma quando le fantasie diventano incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell’isola per fuggire e mettere in salvo le loro vite.