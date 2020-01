La famiglia disbarca a Miami.

Oggi è il giorno del debutto online del trailer di Fast & Furious 9, il nuovo capitolo della popolare saga con Vin Diesel che uscirà nelle nostre sale il 21 maggio (e il giorno successivo negli USA).

Per la diffusione del promo, la Universal ha organizzato un concerto a Miami con esibizioni di Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth, Ozuna e Ludacris.

Uno spettacolare evento che, in compagnia degli artisti citati e del cast del film, ha anche ripercorso tramite la proiezione di backstage e featurette la storia di questa epopea inaugurata, nel 2001, col film diretto da Rob Cohen diventata poi una delle saghe più durature e redditizie della storia del cinema, nonché una delle poche non basate su un materiale pre-esistente. Ovviamente, non poteva mancare il ricordo di Paul Walker, il co-protagonista del franchise scomparso prematuramente il 30 novembre del 2013 a causa di un incidente stradale. Charlie Puth e Wiz Khalifa sono saliti sul palco per cantare See You Again, il brano dedicato alla memoria dell’attore.

Le riprese di Fast and Furious 9, nono capitolo della serie di film d’azione con Vin Diesel, sono durate 5 mesi e si sono concluse a novembre 2019.

La notizia della fine è stata data via Instagram dal regista Justin Lin.

Riprese di #F9 ufficialmente finite! Questo è stato in assoluto il film più ambizioso della serie e sarò per sempre grato alle nostre splendide troupe di Londra, Edimburgo, Tbilisi (Georgia), Phuket e Krabi (Thailandia) e Los Angeels.

Nel cast di Fast & Furious 9, oltre ai protagonisti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Ludacris, Charlize Theron ed Helen Mirren, vi saranno anche Finn Cole (Animal Kingdom, Peaky Blinders), Anna Sawai (Ninja Assassin), Vinnie Bennett (Ghost in the Shell) e John Cena, oltre al lottatore Francis Ngannou e a Michael Rooker.

Fast & Furious 9 uscirà il 22 maggio 2020, Fast & Furious 10 concluderà la saga il 2 aprile 2021.

