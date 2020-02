La Lionsgate ha pubblicato in rete un suggestivo teaser trailer di, nuovo film con protagonistidiretto da(Traffik, Meet the Blacks).

Il film sembra ricalcare lo stile di pellicole come Attrazione Fatale e Obsessed. La sinossi recita “In questo thriller psicologico provocatorio e pieno di suspense Darren (Ealy), un agente sportivo di successo osserva la sua vita perfetta sgretolarsi lentamente quando viene incastrato in un’indagine della polizia guidata da un detective disonorato e determinato (Swank) con cui ha avuto un’avventura di una notte.

Del cast fanno parte anche Mike Colter (Luke Cage), Kali Hawk (Le Amiche della Sposa), Geoffrey Owens (Billions) e Sam Daly (Hunters). La sceneggiatura del progetto è stata scritta da David Loughery (The Intruder).

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 19 giugno. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Recentemente abbiamo visto Hilary Swank in film come I Am Mother (Netflix), Qualcosa di Buono e La Truffa dei Logan. Prossimamente sarà sul grande schermo nel thriller The Hunt.

Cosa ne pensate del trailer di Fatale con Hilary Swank e Michael Ealy? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: Collider