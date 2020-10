Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Saban Films ha diffuso in rete il primo trailer di, action comedy dark scritta e diretta dai fratelli Ian ed Eshom Nelms con protagonista Mel Gibson.

Nel film Gibson veste i panni di Chris Cringle, noto anche come Santa Claus, un uomo che per salvare la propria attività in declino si trova costretto a stringere una partnership con l’esercito americano. Chris verrà poi incastrato in una battaglia contro un assassino altamente qualificato (Walton Goggins) assunto da un dodicenne dopo che quest’ultimo si ritrova un pezzo di carbone nella sua calza natalizia.

Del cast fanno parte anche Walter Goggins, Chance Hurtsfield e Marianne Jean-Baptiste.

Il film sarà disponibile in un numero selezionato di sale americane dal 13 novembre. Dal 7 novembre sarà disponibile in VOD. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Brandon James (Rough House Pictures), Nadine de Barros (Fortitude) e Lisa Wolofsky (Skywolf) hanno prodotto il film. David Gordon Green, Danny McBride e Jody Hill sono invece i produttori esecutivi.

Di recente, ricordiamo, abbiamo visto Gibson in progetti come Force of Nature, Il professore e il pazzo e in Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite

Cosa ne pensate del primo trailer di Fatman con Mel Gibson? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

