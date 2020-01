Esce il 23 gennaio nei cinema italiani, il film tratto dal monologo di Mattia Torre recitato da Valerio Mastandrea e scritto proprio dallo sceneggiatore scomparso da poco : per l’occasione, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare il regista Giuseppe Bonito e i protagonisti Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi.

Questi ultimi lavorano per la prima volta insieme in un film (anche se si erano “incrociati” due anni fa in Detective per Caso), e ci hanno parlato della loro esperienza sul set. Potete vedere l’intervista qui sopra o sentirla in podcast qui sotto!

FIGLI: IL PODCAST DELL’INTERVISTA CON PAOLA CORTELLESI E VALERIO MASTANDREA

Scritto da Mattia Torre e diretto da Giuseppe Bonito, FIGLI è una produzione Vision Distribution, Wildside e The Apartment, parte di Fremantle. Il film uscirà nelle sale il 23 Gennaio distribuito da Vision Distribution.

Questa la sinossi:

Sara (Paola Cortellesi) e Nicola (Valerio Mastandrea) sono sposati e innamorati. Hanno una bambina di 6 anni e una vita felice. L’arrivo del secondo figlio, però, scombina gli equilibri di tutta la famiglia svelando crepe nel loro rapporto e insoddisfazioni personali con risvolti tragicomici. Nonni stravaganti, amici sull’orlo di una crisi di nervi e improbabili baby sitter non saranno loro di aiuto. Tra l’istinto di scappare e la voglia di restare, Sara e Nicola riusciranno a resistere e a rimanere insieme?