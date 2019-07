La 20th Century Fox ha diffuso in rete il trailer italiano dio(Ready or Not), thriller dalle tinte horror e comedy diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett con protagonista(La babysitter).

L’opera segue le vicende di una segue una giovane sposa (Weaving) e del suo nuovo marito che si ritrovano nel bel mezzo di una consacrata tradizione di famiglia che si trasforma in breve in un letale gioco per la propria sopravvivenza.

Il film arriverà nelle nostre sale ad ottobre. Del cast fanno parte anche Adam Brody, Mark O’Brien, Henry Czerny e Andie MacDowell.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto un nuovo poster:

Ecco la sinossi ufficiale: