È da oggi nei cinema(Ready or Not), thriller dalle tinte horror e comedy diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett con protagonista(La babysitter) che arriva nelle sale con la 20Th Century Fox.

L’opera segue le vicende di una segue una giovane sposa (Weaving) e del suo nuovo marito che si ritrovano nel bel mezzo di una consacrata tradizione di famiglia che si trasforma in breve in un letale gioco per la propria sopravvivenza.

Del cast fanno parte Adam Brody, Nat Faxon, Samara Weaving, Daniela Barbosa, Mark O’Brien, Andie MacDowell, John Ralston, Hanneke Talbot, Henry Czerny, Nicky Guadagni, Melanie Scrofano, Kristian Bruun, Elyse Levesque, Liam MacDonald, Celine Tsai, Ethan Tavares, Chase Churchill e Etienne Kellici.

La sinossi ufficiale:

Grace (Samara Weaving) è la giovane sposa che si unisce in matrimonio con Alex (Mark O’Brien), erede della famiglia Le Domas, ricca dinastia fondatrice dell’impero dei giochi da tavola.

Durante la sua prima notte di nozze, all’interno della grande villa in cui si è svolta la cerimonia, viene invitata a partecipare a una tradizione familiare: il nuovo arrivato deve infatti prendere parte a un gioco, in questo caso nascondino.

Apparentemente innocente, il gioco in realtà si rivelerà una terrificante caccia all’uomo in cui Grace dovrà cercare di sopravvivere ad una famiglia armata e implacabile, convinta che il rito debba essere officiato, altrimenti una maledizione si abbatterà su di loro.

Come sempre, vi invitiamo a dire la vostra nei commenti in calce all’articolo.