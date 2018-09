Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In rete è approdato il nuovo trailer italiano di, film diche ha aperto il Festival di Venezia.

Del cast, insieme a Gosling, fanno parte anche Claire Foy, Janet Shearon, Corey Stoll, Kyle Chandler, Jason Clarke, Shea Wigham, Jon Bernthal e Pablo Schreiber.

La pellicola, ricordiamo, arriverà nelle nostre sale il 31 ottobre. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

La pellicola, scritta da Josh Singer (co-sceneggiatore de Il Caso Spotlight), è un adattamento del romanzo di James Hansen First Man: a Life of Neil A. Armstrong ed è incentrata sugli anni tra il 1961 e il 1969, nei quali Armstrong (interpretato da Ryan Gosling) partecipò al programma spaziale della NASA e partecipò a una delle missioni più pericolose e più importanti della storia.

Nel cast anche Claire Foy come la prima moglie di Armstrong, Janet Shearon; Corey Stoll come Buzz Aldrin; Kyle Chandler come Deke Slayton; Jason Clarke come Ed White; Shea Wigham come Gus Grissom, Jon Bernthal come David Scott; Brian d’Arcy James come Joseph A. Walker; Pablo Schreiber come Jim Lovell; Patrick Fugit, Cory Michael Smith, Lukas Haas e Christopher Abbott.

Distribuito da Universal Pictures, il film uscirà negli USA il 12 ottobre.