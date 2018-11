La CBS Films ha diffuso in rete il primo trailer di, teen drama romantico con protagonisti(Riverdale) e(split).

Diretto da Justin Baldoni (Jane the Virgin) su una sceneggiatura di Mikki Daughtry e Tobias Iocanis, il film segue la storia di Stella Grant (Richardson), una ragazza che, dopo aver vissuto la maggior parte della sua vita in ospedale a causa della fibrosi cistica, incontra l’affascinante Will Newman (Sprouse), anche lui malato di FC. la connessione tra i due cresce istantaneamente, ma le condizioni di salute impediscono ai ragazzi di avvicinarsi troppo e Stella deve cercare di salvare Will che intanto si ribella ai suoi trattamenti medici.

Del cast fanno parte anche Moises Arias (The Kings of Summer), Kimberly Herbet Gregory (Vice Principals), Parminder Negra (Elementary), Emily Baldoni (Rizzoli & Isles), Gary Weeks (Marvel’s Cloak & Dagger) e Claire Forlani (Hawaii Five-0).

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 22 marzo 2019. Qua sotto potete vedere il poster. Nella parte superiore della pagina il trailer.