Nuovi rumor su, il cinecomic DC dedicato interamente a Flash ancora in fase di progettazione. Nel corso del podcast Meet The Movie Press (al minuto 28.02 del filmato in alto) Justin Kroll di Variety ha rivelato che la Warner Bros. starebbe rallentando nella ricerca di un regista per il film. La prudenza dello studio potrebbe essere dovuta alla volontà di attendere e di valutare la performance al botteghino di, prima di mettere definitivamente il progetto in cantiere.

Qualora l’indiscrezione sui rallentamenti e l’ipotesi sull’attesa dei risultati di Justice League vengano confermate, è possibile che in Flashpoint possano dunque apparire vari personaggi presenti proprio Justice League. Ad ogni modo, sembra che il progetto del film non sia ancora vicino a una conferma e che possa richiedere tempi più lunghi dei progetti che entreranno in lavorazione l’anno prossimo. I lavori di Shazam, Wonder Woman 2 e Suicide Squad 2 dovrebbero difatti iniziare nel 2018.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Flashpoint al momento è senza regista, nel frattempo è stato riscritto da Joby Harold. Nei fumetti, la storyline di Flashpoint racconta di come Flash riesce ad alterare l’Universo tornando indietro nel tempo (nella serie tv questo elemento è stato utilizzato all’inizio della terza stagione). Scritta nel 2011 da Geoff Johns e Andy Kubert, Alex Sinclair e Sandra Hope, Flashpoint è nata come storia ma si è trasformata in un crossover che ha scosso l’intero universo DC. In Flashpoint, Barry si sveglia in un mondo che non riconosce più: non ha più i suoi poteri, non esiste la Justice League, sua madre è ancora viva (ma suo padre è morto di arresto cardiaco, pur non essendo mai andato in prigione). Assieme a Thomas Wayne (che in questo mondo è diventato Batman dopo la morte di suo figlio) ricreerà l’incidente che gli ha dato i poteri, cercherà di rimettere insieme una Justice League molto diversa da quella che conosciamo e scoprirà chi è il vero responsabile di tutto ciò: c’entra un viaggio indietro nel tempo per cercare di salvare una persona da morte certa.

Fonte: Batman – News