In occasione del CCXP, il Comic-Con Brasiliano, la Fox lancerà domani il primo trailer di, la nuova commedia d’azione di Shawn Levy con protagonista Ryan Reynolds: nell’attesa è proprio Reynolds, insieme alle co-star Lil Rel Howery, Jodie Comer e Joe Keery, a prepararci al trailer in una breve intervista che improvvisamente diventa una televendita di merchandise del film, dovuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney.

Nella televendita, l’attore propone la propria maglietta a un prezzo scontato di 19.95 dollari sebbene ne valga 499,99. E non solo: telefonando al numero che compare in sovraimpressione, si sente un messaggio registrato dallo stesso Reynolds che rivela che il merchandising in realtà non esiste, e che non si aspettavano che qualcuno chiamasse. A quel punto, si può riagganciare o… ascoltare una canzone di Mariah Carey.

Potete vedere il video qui sopra, pubblicheremo il trailer non appena sarà disponibile (sabato in serata). Ricordiamo che qualche mese fa era uscito un altro, divertente teaser.

Free Guy è una nuova commedia d’azione con Ryan Reynolds basata sulla sceneggiatura di Matt Lieberman presente nella Black List del 2016. La storia è incentrata su uno sportellista bancario (Ryan Reynolds) che si rende conto di essere un NPC (personaggio non giocabile) all’interno di un videogioco open world chiamato Free City. A quel punto si allea con l’avatar di un umano per cercare di salvare sia il videogioco che il mondo.

La Comer sarà l’avatar dell’umano (una programmatrice che ha sviluppato il gioco ma che si è vista sottrarre la proprietà intellettuale), nota con il nome di Molotov Girl, mentre Keery sarà un programmatore che trama nell’ombra.

L’uscita è prevista per il 3 luglio 2020 negli USA.