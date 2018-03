Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La Disney ha diffuso online il trailer diche ha debuttato a Broadway, New York, nei giorni scorsi.

Anche se segue la trama del cartoon campione d’incassi, il musical propone ben 22 canzoni al posto delle 9 del film, sempre realizzate dal duo responsabile di Let It Go Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.

Lo potete vedere nella parte superiore di questa pagina.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Con le voci, nella versione originale, di Kristen Bell e Idina Menzel, Frozen è un’avventura da brivido per il grande schermo. Quando una profezia intrappola un intero regno in un inverno senza fine, Anna, una temeraria sognatrice, insieme al coraggioso uomo di montagna Kristoff e alla sua renna Sven, intraprende un viaggio epico alla ricerca della sorella Elsa, la Regina delle Nevi, per riuscire a porre fine al glaciale incantesimo. Anna e Kristoff incontreranno sul loro cammino creature fantastiche come i trolls, un buffo pupazzo di neve di nome Olaf, montagne alte come l’Everest e magia dietro ogni angolo, e combatteranno contro tutti gli elementi della natura per salvare il regno dalla distruzione.

Le canzoni originali sono state scritte dal vincitore del Tony Award® Robert Lopez (“The Book of Mormon”, “Avenue Q”) e Kristen Anderson-Lopez (“In Transit”).

Il film è diretto da Chris Buck (“Tarzan”, ” Surf’s Up – Il Re delle Onde”) e Jennifer Lee ( la sceneggiatrice di “Ralph Spaccatuto”) e prodotto da Peter del Vecho (“Winnie the Pooh”, “La Principessa e il Ranocchio”) Con le musiche del vincitore del premio Tony® Robert Lopez (“The Book of Mormon” “Avenue Q”) e Kristen Anderson-Lopez (“In Transit”), Frozen – il regno di Ghiaccio sarà al cinema da Dicembre 2013.