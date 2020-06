Arriverà su Disney+ venerdì, la docuserie dedicata alla realizzazione del film d’animazione, e così nell’attesa ecco arrivare online il trailer ufficiale.

In Frozen II: Dietro le Quinte, il team creativo apre le porte alle telecamere per una serie in 6 episodi che svela tutto ciò che è servito per creare il film d’animazione numero uno di tutti i tempi. Per la prima volta, le telecamere hanno potuto catturare il duro lavoro, la passione, la collaborazione, le sfide e i progressi, la maestria e la complessità della creazione di uno dei film più attesi dei quasi cento anni di produzione dei Walt Disney Animation Studios.

Tutti gli episodi saranno disponibili sulla piattaforma a partire dal 26 giugno.

In occasione dell’arrivo della docuserie abbiamo avuto l’opportunità di intervistare lo sceneggiatore Marc Smith, che ci ha raccontato come nasce una storia come quella di Frozen 2: potete leggere l’intervista in questa pagina.

La sinossi:

La squadra creativa premiata con l’Oscar, formata dai registi Jennifer Lee e Chris Buck e dal produttore Peter Del Vecho, riporta sul grande schermo gli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff che nella versione italiana hanno ancora una volta le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis.

La pellicola è arrivata in Italia il 27 novembre.

