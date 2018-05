La Warner Bros. ha diffuso in rete una nuova clip italiana tratta da, commedia diretta da John Francis Daley (Come ti Rovino le Vacanze) e Jonathan Goldstein con protagonisti

Il film si concentra intorno ad un gruppo di coppie che regolarmente si ritrovano a cena insieme. Una sera però si ritroveranno a dover risolvere un vero e proprio omicidio.

Del cast fanno parte anche Kyle Chandler (Super 8), Jesse Plemons (Black Mass), Kylie Bunbury, Lamorne Morris (New Girl) e Billy Magnussen (Into the Woods).

Il film è disponibile da oggi nelle nostre sale. Potete vedere la clip qua sopra.

Diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, il film vede nel cast Jason Bateman, Rachel McAdams, Billy Magnussen, Sharon Horgan, Lamorne Morris, Jesse Plemons, Kylie Bunbury, Michael Cyril Creighton e Kyle Chandler.

Questa la sinossi: