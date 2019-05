è ormai giunta al termine.

Per lo meno per tutti coloro che, nello stivale, hanno seguito la serie Tv in contemporanea alla messa in onda statunitense. Altrimenti questa sera avrete la possibilità di vedere l’ultimissima puntata doppiata in italiano su Sky Atlantic.

Per salutare e dire addio a uno show che, al netto delle recenti polemiche, ha scritto indelebilmente quasi un decennio di Storia della Televisione, vi proponiamo un tour di Westeros in 90 secondi grazie al materiale video raccolto lo scorso anno in occasione del Media Location Tour del Trono di Spade che abbiamo fatto su invito di Turismo Irlanda.

Come noto, la produzione americana della HBO ha scelto l’Irlanda del Nord come “Campo Base” della serie: nonostante la lavorazione delle varie stagioni si sia tenuta anche in Islanda, Croazia, Spagna e Malta, il “grosso” di Westeros è stato ricreato proprio nei Titanic Studios di Belfast e nelle aree che circondano la Capitale dell’Irlanda del Nord.

Potete vedere il video nella parte superiore di questa pagina mentre, in questo articolo di BadTv, trovate tutti i dettagli sulle location nordirlandesi della saga.