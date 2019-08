È da oggi nei cinema, la commedia di Laura Chiossone distribuita da Adler Entertainment con protagonisti Anna Foglietta, Paolo Calabresi , Elena Radonicich, Marina Rocco, Laura Chiossone e Lucia Mascino.

Nella parte alta della pagina potete vedere la videorecensione che potete anche ascoltare in podcast audio dopo la sinossi.

Prodotto da Indiana, Rossofilm e Maremosso con Rai Cinema, in associazione con Proxima Milano e Do Production, il film è così descritto:

La prossima volta che vuoi organizzare una festa di compleanno a tuo figlio, pensaci! Essere genitori è veramente il mestiere più difficile del mondo, anche le persone più sane ed equilibrate si ritrovano attanagliate da un costante senso di inadeguatezza, mossi da ansia da prestazione, dallo stress dello sguardo incombente degli altri. Per Simona, convinta di fare del proprio meglio, l’organizzazione della festa di compleanno per gli otto anni del suo Filippo si rivelerà un’occasione per rivalutare e mettere in discussione tutte le sue convinzioni, costringendola a misurarsi con altri tipi di genitori. Mentre i bambini giocano in salone intrattenuti dall’animatrice, i grandi si ritrovano in cucina e iniziano a studiarsi a vicenda, celandosi dietro ai soliti sterili convenevoli. Tra genitori troppo apprensivi, troppo alternativi, troppo vegani o troppo intellettuali, richieste stravaganti e piccoli segreti, la festa di Filippo prenderà una piega del tutto inaspettata. Una commedia scomoda e divertente che ritrae con ironia single, famiglie moderne e una nuova generazione di genitori.