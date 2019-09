Sul sito ufficiale dell’adattamento animato di, serie manga di, è stato svelato che neluscirà nei cinema nipponici un film animato. Ad accompagnare l’annuncio sono stati pubblicati il trailer e l’immagine promozionale che trovate in questo articolo. Il lungometraggio riprenderà le vicende della serie animata, e pertanto può essere considerato un suo sequel.

Il film sarà prodotto da Blue Lynx, la nuova etichetta dedicata agli anime boys love di Fuji TV, e diretto da Hikaru Yamaguchi per lo studio di animazione Lerche (Assassination Classroom). La sceneggiatura sarà scritta da Yuniko Ayana, mentre Mina Osawa è l’autrice del design dei personaggi. Hiromi Kikuta e Michiru sono rispettivamente alla direzione dei suoni e alla composizione delle musiche. Lo staff è lo stesso che si era occupato della serie animata per la Televisione.

L’anime ha esordito su Fuji TV lo scorso 11 luglio ed è stato il primo adattamento tratto da un manga boys love a essere trasmesso nel contenitore televisivo NoitaminA; nel nostro Paese è invece disponibile sul sito di streaming Crunchyroll.

La sigla di apertura, Kizuato, è interpretata da centimillimental, che ha prodotto anche quella di chiusura, Marutsuke, interpretata dalla band Given, protagonista dell’anime.

La trama ruota attorno a Ritsuka, chitarrista che ha perso interesse per il suo strumento. Un giorno, il ragazzo incontra Mafuyu, che ha con sé una chitarra rotta; Ritsuka decide di insegnargli a suonarla, ma quando sentirà la sua voce tutto cambierà.

Il fumetto viene serializzato su Cheri+, rivista nipponica edita da Shinshokan, con il quinto tankobon che è uscito in Giappone lo scorso 1° aprile; in Italia è pubblicato da Flashbook Edizioni, e l’uscita del nuovo volumetto è prevista per questo mese.

Fonte: Anime News Network