Tutto come da programma.

Qua sotto potete ammirare il nuovo trailer di Glass sequel di Unbreakable – Il Predestinato e Split.

Nella parte superiore della pagina lo trovate in italiano.

Real villains are among us. Real heroes are within us. Watch the trailer for #GlassMovie now. In theaters January 18th. pic.twitter.com/Juwq1vmAxd

— Glass (@GlassMovie) 11 ottobre 2018