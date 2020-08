a chiudere una serie di incontri internazionali della cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival: il premio Oscar, creatore di personaggi leggendari come i protagonisti di La Bella e la Bestia, La Sirenetta e Rapunzel, è intervenuto in streaming anche se ha promesso di tornare alla manifestazione, l’anno prossimo, dal vivo.

Keane ha partecipato a un Q&A di oltre un’ora trasmesso in streaming da Giffoni, nel quale ha parlato del suo nuovo film Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria, film d’animazione in uscita su Netflix in autunno, e ha risposto alle domande di alcuni dei giurati. Keane ha raccontato, tra le altre cose, dei viaggi che ha potuto fare per realizzare i suoi film:

Questo è uno dei grandi privilegi del mio mestiere. Sono volato in Africa per Tarzan e ho girato i castelli della Francia per La Bella e la Bestia. E così mi sono immerso in questa nuova realtà, un mondo in bilico tra tradizione e innovazione. Sono salito a bordo del famoso treno magnetico a 470 km all’ora che fluttuava da un luogo all’altro senza mai toccare terra e anche lì ho trovato delle ispirazioni per il progetto del razzo di Fei Fei. Il cuore del racconto, però, resta il concetto puro dell’amore eterno che la bambina vuole far fiorire di nuovo nel padre alla vigilia delle sue seconde nozze. Sono le storie che mi piacciono, quelle in cui i personaggi realizzano l’impossibile.

Glen Keane ha anche spiegato che nel film ci saranno otto canzoni, alcune molto commoventi, e che si è ispirato a pellicole come Peter Pan e Il mago di Oz.

Prodotto dai Pearl Studios, e da Gennie Rim e Peilin Chou, il film vede al centro le vicende di una ragazzina brillante e determinata con la passione per la scienza che decide di costruire un razzo per raggiungere la luna e dimostrare l’esistenza di una dea leggendaria.

Nel cast Cathy Ang, Phillipa Soo, Robert G. Chiu, Ken Jeong, John Cho, Ruthie Ann Miles, Margaret Cho, Kimiko Glenn, Artt Butler e Sandra Oh. L’uscita è prevista in autunno.