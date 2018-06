Il 19 settembre torna nelle sale italiane la super famiglia Pixar nel nuovo lungometraggio d’animazione

La divisione nazionale della Disney ci propone il nuovo trailer italiano dell’atteso cartoon che verrà presentato in anteprima durante la 48esima edizione del Giffoni Film Festival, che si terrà a Giffoni Valle Piana dal 20 al 28 luglio, con una proiezione speciale in lingua originale dell’attesissimo film.

Brad Bird, regista e sceneggiatore anche del precedente capitolo premiato con l’Oscar Gli Incredibili – Una “Normale” Famiglia di Supereroi, racconta di essersi ispirato alla propria vita per creare i personaggi del film: “Abbiamo giocato con gli archetipi tradizionali, la forte figura paterna e la mamma multitasking”, spiega “ma alla fine ci siamo resi conto che la maggior parte di noi può identificarsi in tutti i personaggi, in un modo o nell’altro. Chiunque è stato un bambino irrequieto di 10 anni o un adolescente insicuro. Chiunque ha dovuto far fronte agli impegni di casa, scuola e lavoro, provando la sensazione di non riuscire a gestire tutte le situazioni”.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina o qua sotto:



Nel nuovo film Disney•Pixar Gli Incredibili 2, Helen Parr viene scelta per condurre una campagna a favore del ritorno dei supereroi, mentre suo marito Bob deve gestire le imprese quotidiane di una vita “normale” a casa con Violetta, Flash e il piccolo Jack-Jack… i cui poteri stanno per essere scoperti. La loro missione viene messa a repentaglio quando un nuovo nemico escogita un piano geniale e pericoloso che minaccia di distruggere ogni cosa. Ma i Parr non rifiutano mai una sfida, specialmente quando hanno Siberius al loro fianco. Ecco perché questa famiglia è così “incredibile”.